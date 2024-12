Incidente stradale a Catanzaro, auto sbanda e finisce contro un palo della luce

il fatto

CATANZARO Una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, sede centrale, è impegnata su via Fiume Busento zona sud est della città per un incidente stradale. Una la vettura coinvolta una Alfa Romeo Mito che per cause in corso di accertamento ha perso il controllo andando ad impattare contro un palo della illuminazione pubblica.

A bordo della vettura il solo conducente che ha riportato leggere contusioni. L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura in attesa della ditta di manutenzione della illuminazione pubblica.

Sul posto carabinieri e guardia di finanza per la viabilità e gli adempimenti di competenza.

