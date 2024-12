“Ponti di versi”, la delegazione calabrese di Ucraini presenta il progetto al Parlamento europeo

l’iniziativa

BRUXELLES Nel prestigioso scenario del Parlamento Europeo si è svolto nei giorni scorsi un incontro di grande rilievo tra la delegazione calabrese del Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine in Italia e l’eurodeputata Giusy Princi, membro della Commissione Cultura e Istruzione. Alla riunione hanno partecipato anche la presidente dell’Associazione Calabresi in Belgio, Berenice Franca Vilardo, e il vicepresidente Michele Surace.

Il dialogo si è incentrato sui diritti dei cittadini ucraini e sull’importanza dell’integrazione culturale, con la presentazione del progetto “Ponti di versi“. Questa iniziativa mira a creare connessioni tra studenti ucraini ed europei attraverso la cultura e l’educazione, promuovendo il dialogo interculturale e la comprensione reciproca.

Cuore del progetto è Effatà, raccolta di poesie del poeta Gianluca Rubino. Con i suoi versi intensi dedicati alla guerra, Effatà si pone come strumento universale di riflessione su temi fondamentali come il dolore, la resilienza e la speranza. La poesia, in questo contesto, diventa un linguaggio comune, capace di superare barriere linguistiche e culturali, avvicinando giovani con esperienze di vita diverse.

L’eurodeputata Giusy Princi ha espresso il suo pieno sostegno all’iniziativa, sottolineando l’importanza dell’educazione e dell’arte come strumenti fondamentali per affrontare le sfide dell’integrazione. «La cultura è un ponte che unisce e offre soluzioni alle divisioni. Con iniziative come questa possiamo promuovere una convivenza basata sul rispetto e sulla comprensione reciproca» ha dichiarato Princi.

Il progetto “Ponti di versi” prevede laboratori scolastici e incontri letterari in cui le poesie di Rubino guideranno i giovani in percorsi di condivisione e confronto. Gli studenti, attraverso il dialogo su esperienze personali e collettive, potranno sviluppare empatia e solidarietà, creando le basi per una società più coesa e inclusiva.

La delegazione calabrese del Congresso Nazionale delle Associazioni Ucraine ha ribadito la volontà di collaborare con le istituzioni europee per rendere “Ponti di versi” un modello replicabile in altri contesti educativi. Grazie al potere evocativo della poesia e all’impegno condiviso per l’integrazione, Ponti di versi si propone come esempio virtuoso di come la cultura possa abbattere barriere e costruire una società più inclusiva.

