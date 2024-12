Sambiase inarrestabile, occasione sprecata per la Vibonese

calcio serie D

Occasione sprecata per la Vibonese di mister Facciolo che nello scontro diretto, giocato in casa, contro la capolista Siracusa, perde 1-0 e vede allontanarsi della vetta della classifica. Sotto una pioggia battente, soprattutto in contropiede, i rossoblù hanno sfiorato più volte il vantaggio ma si sono dovuti arrendere alla forza dei siciliani, andati in gol al 65’ con Di Grazia servito ottimamente da Limonelli. Nel finale, ospiti in dieci per l’espulsione di Pistolesi, autore di un brutto fallo a centrocampo, ma i padroni di casa non sono riusciti a trovare il gol del pari.

Continua a macinare gioco e punti il Sambiase, vera a propria rivelazione del girone I della serie D. Stavolta a cadere sotto i colpi dei ragazzi di mister Morelli è stato il forte Paternò, sesta forza del campionato. 2-1 il risultato finale. Vantaggio giallorosso al 19’ con Ferraro. Nella ripresa, dopo appena quattro minuti, raddoppia il solito Zerbo. Il Paternò accorcia le distanze al 62’ con Pinotti, ma il Sambiase non si scompone e ottiene un risultato che la proietta sempre di più nelle zone alte della classifica. Vince anche il Locri, dopo l’addio di Ciccio Cozza, contro l’Enna. Il 2-0 finale porta le firme di Leveque al 33’ del primo tempo e Reis Daquinto al 46’ del secondo tempo. Com’è noto, è stata rinviata a data da destinarsi Castrumfavara-Reggina.

La classifica

È la neo promossa Sambiase la prima calabrese del girone I della serie D, seconda in classifica in compagnia della Scafatese a quota 32 punti, alle spalle della capolista Siracusa (36). In quarta posizione Reggina (con una gara in meno) e Vibonese a 29 punti. Bel balzo in avanti anche del Locri, nono a 20 punti.

