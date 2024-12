Derby Cosenza-Catanzaro, Padre Fedele: «Basta restrizioni, diventiamo strumento di pace»

l’intervento

COSENZA Il derby del 26 dicembre tra Cosenza e Catanzaro si avvicina e, nonostante le disposizioni del Casms che ha chiesto il divieto di vendita dei biglietti per i residenti in provincia di Catanzaro, non si placano le richieste di apertura ai tifosi ospiti. L’ultima in ordine di tempo è quella di Padre Fedele Bisceglia, storico tifoso rossoblù. Attraverso la pagina facebook “Ultrà Cosenza United”, il frate si rivolge ai tifosi con la speranza di vivere allo “San Vito-Marulla” un derby senza restrizioni.

«Cari ultras – scrive Padre Fedele – in questi giorni tutti parlano del derby, ma sento voci di restrizioni che mi feriscono. Ho portato avanti sempre un inno alla gioia del calcio: tifo sì violenza no. Mi chiedo che livello di maturazione si raggiunge vietando ai tifosi di essere presenti. Il nostro tifo si esprime soprattutto con il rispetto dell’avversario, che non significa una riverenza, è concesso anche lo sfottò, ci sta, fa parte del gioco. Io Padre Fedele Bisceglia chiedo due cose in modo perentorio.

Tutti allo stadio per sostenere i nostri colori e fare sentire l’urlo della passione per uno sport che ci vede in prima linea nel sociale.

Ma la cosa più importante è che dobbiamo essere tutte le tifoserie noi e quelli del Catanzaro a isolare i facinorosi e allontanarli. Chi fa dello sport un motivo per scaricare le frustrazioni personali è un fallito e deve ricostruirsi. Non può fare parte degli Ultras di qualsiasi colore. Vi ho predicato il Vangelo della strada – continua il frate – che parla di rispetto assoluto, di amore, di impegno. Guagliù un mi farciti scumpari, facciamo i tifosi diamo una lezione a chi ci vuole marchiare, diventiamo strumento di pace, diamo l’esempio che vi ho sempre urlato. Siete tutti nel mio Cuore di lupo rossoblù, vostro Padre Fedele Bisceglia, il Vostro monaco per sempre». (redazione@corrierecal.it)

