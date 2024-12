“L’Arte del Vino”, un convegno di eccellenza al Castello di Kruia

l’evento

CIVITA Domenica scorsa, il Castello di Kruja ha ospitato un’importante manifestazione dedicata al mondo vinicolo: il convegno “L’Arte del Vino”. Ideato dal consigliere comunale Mauro Bloise, l’evento ha visto la partecipazione di numerose realtà vinicole e artigiane del territorio, attirando figure di spicco come il commissario straordinario dell’Arsac, Fulvia Caligiuri. All’evento hanno presenziato, oltre al sindaco, Alessandro Tocci, il vice sindaco Antonio Vavolizza, l’assessore Vincenzo Oliveto, il presidente del consiglio, Vincenzo Mastrota, e i consiglieri comunali Antonluca De Salvo e Gaetano Arcidiacono, e il delegato dei Borghi più Belli d’Italia, Andrea Ponzo. L’incontro ha messo in luce alcuni dei principali produttori di vino locali, tra cui la Cantina Pugliese, la Cantina Ferrari e Akra Vini di Calabria, unite dalla passione per la qualità e la tradizione del territorio. A coordinare l’evento il sommelier ed esperto enogastronomico, Francesco Nicoletti, il quale, nel corso del suo intervento, ha sottolineato l’importanza delle aziende vinicole locali e l’eccellenza dei loro prodotti, evidenziando come queste realtà non solo si affermino nel mercato nazionale, ma stiano guadagnando visibilità anche a livello internazionale. Francesco Nicoletti ha, altresì, introdotto la necessità di nuovi percorsi per promuovere un turismo sostenibile, incentrato sulle risorse locali e sui prodotti tipici, creando così un legame più forte tra territorio e visitatori. Luigi Di Minco, esperto enotecnico, nel suo intervento, ha approfondito la cultura vinicola calabrese, focalizzandosi sui vigneti locali, che rappresentano una risorsa fondamentale per la Regione.

Il primo cittadino di Civita, Alessandro Tocci, ha richiamato l’attenzione del folto pubblico presente sull’importanza di investire nell’agricoltura e nelle risorse locali come strategia vincente per valorizzare il territorio. Ha inoltre menzionato il progetto “Marchi di Qualità”, ideato dal Consigliere Gaetano Arcidiacono e patrocinato dall’Arsac, che mira a creare una filiera di prodotti tipici capaci di esaltare le peculiarità del territorio. Significativo è stato l’intervento di Fulvia Michela Caligiuri, Commissario Straordinario dell’Arsac, la quale ha evidenziato gli sforzi della Regione Calabria, in particolare dell’Assessore Gianluca Gallo, nella promozione del comparto agricolo. Michela Caligiuri ha sottolineato l’importanza della partecipazione delle aziende calabresi a eventi internazionali come Vinitaly e il G7, ribadendo la necessità di una collaborazione sinergica tra amministrazioni locali e imprese per sostenere nuovi progetti di valorizzazione territoriale. L’evento si è dunque rivelato un’occasione unica per celebrare l’eccellenza vinicola calabrese e il valore delle tradizioni agricole locali, promuovendo la crescita di un settore in forte espansione e contribuendo a posizionare la Calabria come una delle regioni vinicole di riferimento a livello nazionale e internazionale.