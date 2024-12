Locandina di partito “pubblicizzata” sulla pagina facebook del Comune, è polemica a Catanzaro

il caso

CATANZARO Divampa la polemica politica a Catanzaro per la pubblicazione, sulla pagina facebook ufficiale del Comune di Catanzaro, di una locandina che annuncia una iniziativa di partito, nel caso di specie di Sinistra Italia, in omaggio a Enrico Berlinguer (“Attualità del suo pensiero”, questo il titolo dell’evento in programma mercoledì, tra i relatori indicato anche il sindaco Nicola Fiorita oltre a dirigenti di Sinistra Italiana). All’attacco il centrodestra catanzarese.

La critica di Fratelli d’Italia

Così Pierpaolo Pisano, portavoce cittadino di Fratelli d’Italia: «La pagina Facebook del comune di Catanzaro, quindi uno strumento che dovrebbe essere utilizzato in modo equilibrato diventa invece il megafono politico ed ideologico della sinistra catanzarese. Si perché nel post social “Cosa c’è in settimana” finalizzato a promuovere spettacoli, eventi culturali ed i Mercatini di Natale si è ritenuto opportuno ritagliare uno spazio per un convegno organizzato nella biblioteca comunale dedicato allo storico segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer. Un evento organizzato non dall’associazione culturale “Rossi per Sempre” ma dal partito politico Sinistra Italiana. Dunque – prosegue Pisano – dopo i convegni con la Figlia di Fidel Castro, dopo l’invito all’imparzialissimo Travaglio che, spalleggiato da una dirigente nazionale del Partito Democratico, ha presentato uno dei suoi libri sulla terrazza del San Giovanni durante la Notte Piccante, oggi l’amministrazione comunale sponsorizza un convegno di partito su Berlinguer. In occasione del convegno con la figlia del leader maximo cubano provammo a ricordare al sindaco che Palazzo De Nobili non potesse essere gestito come via delle Botteghe Oscure ma, a quanto pare, Fiorita e compagni non riescono proprio a controllare le loro pulsioni ideologiche dimenticando che, come in altri contesti istituzionali, anche la pagina Facebook dell’amministrazione comunale non dovrebbe essere utilizzata per finalità di natura politica. Nel frattempo – prosegue Pisano – la stessa amministrazione ha invece difficoltà a intitolare la piazza di villa Trieste a Norma Cossetto medaglia d’oro al valor civile così come ad intitolare una via a Sergio Ramelli ragazzo vittima dell’odio comunista ucciso a colpi di chiave inglese durante gli anni settanta. Amministrazione manifestamente ideologizzata senza farsi alcun problema. Sfacciataggine ed ideologia possono andare di pari passo. Questa amministrazione ne è testimonianza».

Lega all’attacco

Quindi Eugenio Riccio, capogruppo della Lega al Comune: «Lo abbiamo detto sin dall’inizio: l’attuale maggioranza di sinistra-centro al Comune di Catanzaro è del tutto inadeguata nella gestione della cosa pubblica, impreparata a far vivere la città e, oggi, scopriamo ufficialmente, anche scorretta a livello istituzionale. È veramente vergognoso e senza precedenti che il Comune di Catanzaro abbia pubblicato sulle proprie pagine social una locandina che pubblicizza un evento di un partito come “Sinistra Italiana”. La compagine di sinistra-centro di Fiorita e dei suoi compagni radical chic ha una concezione delle istituzioni davvero distorta, tanto da rendere le stesse non solo inefficaci, ma anche ridicole. Questi dilettanti allo sbaraglio non perdono occasione per confermare quanto, purtroppo, tutta la città sta vivendo in questi ultimi due anni e mezzo. Non solo siamo l’unica città della Calabria, ormai quasi alla vigilia di Natale, a essere priva di un cartellone di iniziative natalizie, il che dimostra l’assoluta incompetenza di assessori arroganti e presuntuosi, ma ora tentano di mascherare iniziative di partito facendole passare per eventi natalizi. A questo punto – conclude Eugenio Riccio – non possono fare altro che andare a casa». (c. a.)

