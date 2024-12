Paolo Bedin è il nuovo presidente della Lega serie B

l’assemblea

ROMA E’ Paolo Bedin il nuovo presidente della Lega Serie B, eletto alla terza votazione dopo che il presidente uscente, Mauro Balata, ha ritirato la propria candidatura dopo le prime due votazioni effettuate dall’assemblea elettiva a Milano. Nella prima Bedin, ex dg della Lega Pro ha ottenuto 8 voti contro i 5 di Balata e dell’altro candidato Vittorio Veltroni. Nella seconda, Bedin è salito a 11 preferenze, con quattro voti ciascuno per Balata e Veltroni. Nell’ultima, Bedin ha ottenuto 15 voti a favore rispetto ai 5 a di Veltroni.

Guarascio: «Puntiamo a far crescere la Serie B attraverso riforme innovative»

«La Lega Serie B ha un nuovo Presidente – dice il presidente del Cosenza Calcio Eugenio Guarascio – dopo un periodo di confronto serrato si è scelto di convergere sulla figura di Paolo Bedin, al quale rivolgiamo l’augurio di buon lavoro. Allo stesso tempo ringraziamo il presidente uscente Mauro Balata per il lavoro svolto in questi anni. Adesso, ritrovata quella compattezza che auspicavamo a prescindere dalle nomine, puntiamo a far crescere la Serie B attraverso riforme innovative che sono sempre più impellenti».

Gravina: «Bedin saprà essere riferimento per il calcio italiano»

«Mi congratulo con Paolo Bedin per la sua elezione alla presidenza della Lega B», dichiara il presidente della Figc Gabriele Gravina, che ha anche ringraziato Mauro Balata per il contributo offerto in consiglio federale nei suoi anni di presidenza. «Bedin è un dirigente esperto e una persona di grande buon senso, sono sicuro che, con l’aiuto di tutte le Società, saprà essere un punto di riferimento importante per il calcio italiano e che saprà contribuire alla collaborazione con la Federazione nell’interesse di tutto il movimento», ha concluso.

