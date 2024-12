Ferrovie dello Stato e l’investimento da 100 miliardi per il Sud, Cisal: «Piano senza precedenti»

trasporti

CATANZARO «Accogliamo con grande apprezzamento l’annuncio del Piano Strategico 2025-2029 del Gruppo Ferrovie dello Stato, che prevede investimenti per oltre 100 miliardi di euro nei prossimi cinque anni e che finalmente vedono la Calabria al centro di un piano di sviluppo infrastrutturale senza precedenti». Lo scrive in una nota Vitaliano Papillo, componente della segreteria regionale Cisal Calabria e segretario provinciale Cisal Vibo Valentia. «Riteniamo particolarmente importante – sottolinea – il progetto di potenziamento della tratta Paola-Cosenza, con la realizzazione della nuova galleria Santomarco, che potenzierà significativamente i collegamenti con il porto di Gioia Tauro, asset strategico per l’economia regionale. L’elettrificazione della linea Ionica rappresenta inoltre un passo fondamentale verso una mobilità più sostenibile e moderna nel nostro territorio. Di particolare rilevanza per i cittadini calabresi sono gli interventi previsti nelle stazioni di Scalea-San Domenica Talao, Vibo Valentia-Pizzo e Villa San Giovanni, che beneficeranno dei fondi Pnrr per un importante processo di riqualificazione e ammodernamento». Per Papillo «la nuova linea Salerno-Reggio Calabria, con caratteristiche di alta velocità, rappresenterà finalmente quel ponte infrastrutturale necessario per collegare efficacemente la Calabria al resto del Paese, contribuendo a ridurre quello storico divario territoriale che ha penalizzato per troppo tempo la nostra regione. Auspichiamo vivamente – rimarca – che questa importante programmazione possa concretizzarsi nel pieno rispetto dei tempi stabiliti, rappresentando così una svolta storica per la nostra regione e per tutto il Mezzogiorno. Vigileremo attentamente sull’attuazione di questi progetti, fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio, garantendo il nostro pieno supporto e collaborazione».

