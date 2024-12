L’Area Brutia Volley Team Cosenza si aggiudica il derby contro la New Tech Milani

volley serie c

RENDE L’Abvt Cosenza espugna il campo della New Tech Milani al termine di un derby spettacolare, imponendosi 3-2 al tie-break dopo una vera battaglia sportiva. Con una prestazione di carattere e senza timori reverenziali, i giovani atleti cosentini hanno superato i favoriti padroni di casa, dimostrando maturità e spirito di squadra nei momenti decisivi del match.

Il primo set ha visto la Milani partire con decisione, sfruttando qualche imprecisione iniziale degli ospiti, che hanno pagato un po’ di inesperienza nei momenti clou. Il parziale si è chiuso 25-19 per i gialloblù, ma l’Abvt non si è lasciata intimorire.

Nel secondo set, i bruzi hanno iniziato a imporre il proprio ritmo. Con un muro efficace e una difesa orchestrata dal libero Manna, i ragazzi di Mister Perri hanno ribaltato l’inerzia, portando la gara sull’1-1. Sugli scudi i giovani Greco, Accardi e Soleri, protagonisti di giocate decisive.

Il terzo parziale è stato dominato dalla Milani, che ha approfittato di un momento di calo mentale e fisico degli ospiti per riportarsi avanti sul 2-1. Ma è stato il quarto set a segnare la svolta: con grande determinazione e una battuta incisiva, l’ABVT ha demolito la resistenza dei padroni di casa, chiudendo con un eloquente 25-12.

Il tie-break è stato un concentrato di emozioni. Dopo un cambio campo in svantaggio (8-6 per la Milani), i lupi bruzi hanno reagito con un incredibile parziale di 6 punti consecutivi, trascinati al servizio dall’opposto Soleri. Il punto finale di Emanuel Greco ha sancito il trionfo per 15-11, facendo esplodere di gioia i giocatori e i tifosi ospiti.

Nonostante la sconfitta, il direttore sportivo della Milani, Manuel Pedicone, ha sottolineato l’importanza di ripartire dagli errori commessi. «È stato un bel derby, sia per il gioco espresso che per la straordinaria cornice di pubblico e il gesto solidale del Teddy Bear Toss» ha dichiarato. «Peccato per la sconfitta: abbiamo avuto l’occasione di chiudere sul 2-1, ma non siamo stati lucidi nei momenti decisivi. Complimenti agli avversari, che hanno giocato senza paura, dimostrando grande solidità mentale».

Pedicone ha ribadito la necessità di lavorare sui fondamentali per ritrovare continuità e concentrazione: «Dobbiamo essere più concreti nei momenti chiave e affrontare le prossime sfide con testa bassa e tanta determinazione». Per l’Abvt Cosenza, questa vittoria rappresenta una straordinaria iniezione di fiducia: i giovani lupi hanno dimostrato che talento e spirito di squadra possono fare la differenza anche contro avversari esperti. Il derby resterà una serata da ricordare, non solo per il risultato sportivo ma anche per il bellissimo gesto di solidarietà che ha unito due squadre e una città intera.

