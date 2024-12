Unical, la docente Camilla Mastromarco alla guida della Società Italiana di Econometria

l’incarico

Camilla Mastromarco, docente di Econometria presso il dipartimento di Economia, statistica e finanza dell’Università della Calabria, è stata eletta nuovo presidente della Società Italiana di Econometria (SIdE). Si tratta di un riconoscimento prestigioso per la professoressa Mastromarco e un’importante nomina per l’intera comunità scientifica.

La SIdE, infatti, è la principale associazione italiana dedicata alla promozione e allo sviluppo dell’econometria, una disciplina che, grazie a strumenti analitici sofisticati, consente di analizzare dati economici complessi e di formulare modelli previsionali sempre più accurati.

L’obiettivo primario della SIdE è quello di favorire la diffusione della cultura econometrica a livello nazionale e internazionale, organizzando conferenze, workshop e corsi di formazione, istituendo borse di studio e promuovendo pubblicazioni scientifiche. In particolare, l’associazione si impegna a sostenere i giovani ricercatori, offrendo loro opportunità di confronto e crescita professionale.

La professoressa Mastromarco, che rimarrà in carica fino al 2027, ha sottolineato l’importanza cruciale dell’econometria in un contesto economico sempre più complesso: “In un mondo caratterizzato da un’enorme quantità di dati, l’econometria fornisce gli strumenti necessari per interpretare queste informazioni e per prendere decisioni informate. Essa è indispensabile per valutare l’efficacia delle politiche economiche e per contribuire allo sviluppo del Paese”. La neo-presidente ha infine evidenziato la necessità di un maggiore sostegno da parte del sistema universitario nel suo complesso e della società civile nei confronti di discipline come l’econometria che rappresentano una risorsa strategica per affrontare le sfide del futuro.

