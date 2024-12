Cosenza, Polimnia chiude la sua brillante stagione concertistica con Recital

l’evento

COSENZA La stagione concertistica di Polimnia è terminata con un concerto che, come sempre, ha regalato emozioni e applausi. Nel Salone degli Specchi del Palazzo della Provincia di Cosenza, sotto il grande l’albero di Natale allestito dai dipendenti, eccolo il Recital con il tenore Stefano Tanzillo accompagnato al pianoforte dal maestro Andrea Bauleo. Un duo d’eccezione che ha incantato l’attento e numeroso pubblico presente in sala. Stefano Tanzillo, nella sua brillante carriera, ha avuto l’opportunità di condividere il palcoscenico con artisti di grande calibro, come Placido Domingo, Fabio Sartori, Ambrogio Maestri e Giorgio Berrugi. La sua voce è ben calibrata, il portamento è elegante, la presenza scenica è importante. Il maestro Bauleo, con la sua bravura, riesce ad accompagnarlo anche “fino alla luna” senza sbavature ed eccessi, con rigorosa compostezza, suona i brani di Tosti, Leoncavallo, De Curtis e tanti altri che lasciano il segno. Il concerto è stato realizzato in collaborazione con l’Accademia Artea e con il patrocinio della Provincia di Cosenza. La direzione artistica porta la firma di Luigia Pastore. Ed è la stessa Pastore che nei saluti iniziali ringrazia “i soci della Polimnia e tutti gli sponsor e le associazioni che ci sono state vicine nell’organizzare questi appuntamenti musicali”. Un ringraziamento sentito e doveroso, ma Luigia Pastore non può fare a meno di citare i risultati che l’associazione ha raggiunto in una stagione concertistica che “ormai ha fatto diventare realtà un nostro progetto ambizioso che è stato quello di creare l’Orchestra Giovanile Polimnia. Questi ragazzi sono cresciuti e con loro apriremo la prossima stagione perché sono il futuro, il sogno e la grande bellezza di una musica che entra nel cuore”. Non solo l’orchestra giovanile, ma il ricordo di quella serata dell’Aida al Rendano è ancora vivo nel cuore di tutti i soci di una associazione che è riuscita a fare rete in città ed è già pronta per una nuova stagione che partirà nel gennaio 2025 ricca di sorprese e qualità. Le fotografie della serata sono di Paolo Granata e l’immagini di Andrea Arnone.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato