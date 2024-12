Capodanno Rai a Reggio Calabria: ufficiali Arisa e Diodato

l’anno che verrà

REGGIO CALABRIA Arisa e Diodato: sono questi i primi due nomi ufficiali degli artisti che saliranno sul palco de “L’anno che verrà”, lo show di Capodanno di Raiuno che, la notte del 31 dicembre, animerà Reggio Calabria.

A rendere noti i nomi degli artisti è stato, sul proprio profilo Instagram, Marco Liorni, il conduttore della serata. Per Arisa, cantante lucana, si tratterà di un ritorno in riva allo Stretto dopo la presenza alla manifestazione “I Tesori del Mediterraneo” nel 2022 mentre per Diodato sarà in assoluto la prima volta che salirà su un palco a Reggio Calabria.

Per lo show di Capodanno, intanto, continua il toto nomi. Oltre ad Arisa e Diodato, intanto, sarà presente anche Alex Britti che ha già dato forfait al concerto di Capodanno ad Ancona per essere proprio a Reggio Calabria. Attesa anche la presenza di Malgioglio, Nino Frassica, Paolo Belli e Ricchi e Poveri.