“Percorsi di gusto”, a Bovalino kermesse De.Co. tra i sapori del sud della Locride

l’evento

BOVALINO Dal 21 al 23 dicembre Bovalino diventa la vetrina per la promozione dei prodotti agroalimentari del proprio territorio e non solo. “PERCORSI DI GUSTO. KERMESSE ENOGASTRONOMICA TRA I SAPORI DEL SUD DELLA LOCRIDE” sarà un vero e proprio viaggio tra sapori inconfondibili, un’esperienza unica per scoprire e gustare insieme i prodotti della nostra Calabria Straordinaria, frutto della sinergia del Comune di Bovalino, della Commissione comunale DE.CO. e dell’Arsac (Agenzia regionale per lo sviluppo dell’agricoltura calabrese).

Una vetrina straordinaria

Il pomodoro “siccagno di fannacca” e il peperoncino tondo saranno i protagonisti: prodotti di Bovalino, riconosciuti quali prodotti DE.CO. le cui proprietà nutrizionali li rendono autentici e base prelibata di piatti gustosi e sani della cucina mediterranea. Ma l’evento sarà l’occasione per conoscere anche altri prodotti del comprensorio metropolitano come il Caciocavallo di Ciminà, la Torta mamertina di Oppido Mamertina, il vino Greco di Bianco DOC, di Enomiele di Bovalino, di Vitina Vin d’arancia di Benestare.

«Siamo molto felici di aver realizzato questo evento», afferma l’assessore comunale con delega alle Attività Produttive e Marketing Maddalena Dattilo: «L’intento – aggiunge – è far conoscere i prodotti tipici e peculiari del nostro territorio e creare per le nostre attività commerciali una vetrina dando loro la possibilità di presentare e pubblicizzare i loro prodotti».

Durante i tre appuntamenti, che si terranno nella centralissima Piazza Camillo Costanzo, si parlerà di tecniche di produzione, di conservazione e di uso in cucina con la partecipazione di esperti del settore. Al termine dei dibattiti in programma è prevista la degustazione dei prodotti.

Il programma

Il 21 dicembre dalle ore 16:00 verrà inaugurato lo spazio dedicato. Seguirà convegno e workshop: “Il Peperoncino tondo di Bovalino, dalla coltivazione per autoconsumo alla De.CO. Sviluppi commerciali per il futuro. Le tecniche di conservazione del Pomodoro Siccagno.” “La fannacca e la passata di pomodoro, insieme alla De.CO. per la valorizzazione dei prodotti locali, riflettono le tecniche di conservazione che vanno dalle pratiche casalinghe alle moderne soluzioni industriali, garantendo qualità e durabilità”.

Il 22 dicembre dalle ore 17:00 convegno e workshop:

“Le Tecniche di allevamento del Greco di Bianco e la produzione del vino. Dal tradizionale passito all’utilizzo per la produzione di vini da pasto. Lo sviluppo della produzione bianchese e le nuove prospettive alla luce della DOC”. “La Torta Mamertina, il dolce tradizionale dell’Aspromonte tirrenico”.

Il 23 dicembre dalle ore 17:00 convegno e workshop: “Le tecniche di produzione e stagionatura del caciocavallo di Ciminà. L’importanza dell’alimentazione degli animali attraverso i foraggi del territorio. Dimostrazione della filatura del caciocavallo”.

