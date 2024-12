“Reset”, dieci secoli di condanne e 36 assoluzioni. Il primo verdetto sulla ‘ndrangheta cosentina

la sentenza

CASTROVILLARI Dieci secoli di pena inflitti nei confronti di 83 imputati, 36 le persone assolte. Sono alcuni dei numeri della sentenza, emessa questa mattina nell’aula bunker di Castrovillari dalla Gup Fabiana Giacchetti, al termine del processo celebrato con rito abbreviato e scaturito dall’inchiesta denominata “Reset“. Si tratta della maxi operazione coordinata dalla Dda di Catanzaro il primo settembre 2022, quando si chiuse il cerchio su alcuni dei presunti membri di una associazione di tipo ‘ndranghetistico, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

I reati contestati erano aggravati dalle modalità e finalità mafiose, tra questi anche l’attività di giochi d’azzardo e di scommesse, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di beni e valori. A capo del presunto sindacato di ‘ndrangheta ci sarebbe «Francesco Patitucci», per il boss – oggi al 41 bis – la condanna inflitta in primo grado questa mattina è di 20 anni. Per anni reggente del clan degli “Italiani”, secondo l’accusa, rappresenterebbe «l‘autorevole ed indiscusso riferimento per tutti gli associati alla confederazione di ‘ndrangheta operante nella città e nell’hinterland cosentino, avendo assunto nel tempo le doti di ‘ndrangheta più elevate e corrispondenti a quella di “capo società”». Una figura cardine e capace di fare da collante tra i vari gruppi, da mediatore nelle questioni più spinose e pronto a delegare quando necessario al suo «delfino», Roberto Porcaro. Anche per l’ex pentito la pena è pesante: 20 anni. Pena più lieve per la sua ex moglie, Silvia Guido, condannata a 14 anni e 4 mesi.

Le altre pene

Tra coloro che hanno ricevuto 20 anni di condanna, figurano alcuni membri del clan degli “Zingari” meglio conosciuti come “Banana“. Si tratta di Antonio Abbruzzese (classe 1984), Luigi Abbruzzese, Marco Abbruzzese e Andrea Greco detto “U Tupinaru” «tra i principali spacciatori e uomo di assoluta fiducia all’interno del sodalizio». Venti anni di condanna sono stati decisi anche per Ettore Lanzino. Pena più leggera invece per Fiore Bevilacqua alias “Mano Mozza”, condannato a 19 anni. Per quanto riguarda gli altri soggetti legati ai presunti gruppi criminali gravitanti nell’orbita della mala bruzia, troviamo Adolfo D’Ambrosio (condannato a 20 anni) ed Erminio Pezzi (condanna a 20 anni) «incaricato di mantenere i rapporti tra i principali referenti delle diverse articolazioni della medesima associazione». 14 anni e 10 mesi è invece la condanna inflitta a Mario “Renato” Piromallo, altro esponente storico della ‘ndrangheta cosentina. Per Michele Di Puppo, (14 anni 6 mesi) e Umberto Di Puppo, (13 anni e 8 mesi) il gup ha ritenuto più giusta una pena al ribasso rispetto alle richieste di 20 anni avanzate dai pm della Dda di Catanzaro.

Le assoluzioni

C’era attesa per il verdetto emesso nei confronti di Francesco De Cicco, assessore del comune di Cosenza indagato prima e imputato poi nel processo “Reset“. Assistito dai legali Francesco Gambardella e Cristian Bilotta ha ottenuto l’assoluzione. Mentre la gup Giacchetti annunciava il verdetto nella fredda aula bunker di Castrovillari, il sindaco di Cosenza Franz Caruso brindava con la stampa alla notizia. Incubo finito, in primo grado, anche per l’avvocato Paolo Pisani (per lui l’accusa aveva chiesto la condanna a 2 anni e 2 mesi di reclusione) e il conduttore tv Francesco Occhiuzzi. Tra le assoluzioni che fanno notizia, quella decisa per Fioravante Abbruzzese (l’accusa aveva chiesto 14 anni), Oscar Fuoco, Cesare D’Elia, Francesco Bevilacqua e Saverio Abbruzzese (per loro erano stati chiesti 10 anni e 8 mesi).

Il processo ordinario

Chiuso il primo grado del processo in abbreviato, prosegue il procedimento per tutti coloro che hanno scelto il rito ordinario. Dall’aula bunker di Lamezia Terme, le udienze si stanno tenendo in quella di Castrovillari. Pronta a ripopolarsi, salvo clamorose novità, il prossimo 9 gennaio 2025: quando è calendarizzata una nuova udienza di “Reset“.

Condanne e assoluzioni in primo grado

Antonio Abbruzzese (classe 1975), Assolto Antonio Abruzzese alias Strusciatappine, 14 anni e 1 mese Antonio Abbruzzese (classe 1984), 20 anni Celestino Abbruzzese, 5 anni Fioravante Abbruzzese, Assolto Franco Abbruzzese, 16 anni Luigi Abbruzzese, 20 anni Marco Abbruzzese, 20 anni Nicola Abbruzzese, 16 anni e 10 mesi Rocco Abbruzzese, 11 anni e 8 mesi Saverio Abbruzzese, Assolto Gianluca Alimena, Assolto Claudio Alushi, 17 anni Salvatore Ariello, 15 anni e 4 mesi Luigi Avolio, 10 anni e 8 mesi Ivan Barone, 10 anni e 6 mesi Giuseppe Belmonte, 10 anni e 10 mesi Gianluca Benvenuto, Assolto Massimo Bertoldi, 12 anni e 8 mesi Piero Bertoldi, Assolto Cosimo Bevilacqua (classe 1965), 11 anni Fabio Bevilacqua, Assolto Fiore Bevilacqua alias “Mano Mozza”, 19 anni Francesco Bevilacqua, Assolto Leonardo Bevilacqua, 14 anni e 4 mesi 20 giorni Luigi Bevilacqua, Assolto Luigina Bevilacqua, 1 anno e 4 mesi Andrea Bruni (classe 1983), Assolto Gianfranco Bruni, 11 anni Giuseppe Zoltan Bruniani, Assolto Salvatore Calandrino, 11 anni e 11 mesi Gianluca Campolongo, Assolto Giuseppe Caputo, 10 anni Francesco Carelli, Assolto Alessandro Cariati, Assolto Alessandro Catanzaro, 10 anni e 8 mesi Maria Rosaria Ceglie, Assolta Patrizio Chiappetta, Assolto Daniele Chiaradia, 1 anni e 8 mesi Francesco Ciliberti, 13 anni e 4 mesi Fabiano Ciranno, 14 anni e 8 mesi Francesco Curcio, 12 anni 5 mesi Marco D’Alessandro, 14 anni 3 mesi Adolfo D’Ambrosio, 20 anni Francesco De Cicco, Assolto Massimiliano D’Elia, 11 anni Cesare D’Elia, Assolto Andrea De Giovanni, 10 anni e 8 mesi Michele Di Puppo, 14 anni 6 mesi Umberto Di Puppo,13 anni e 8 mesi Carlo Drago, 13 anni e 10 mesi Renato Falbo, Assolto Rosetta Falvo, Assolta Cristian Ferraro, Assolta Simona Ferrise, 11 anni 9 mesi Rosa Filippelli, Assolta Adolfo Foggetti, 2 anni Oscar Fuoco, Assolto Pietro Gardi, Assolto Gino Garofalo, 11 anni, 11 mesi Salvatore Garofalo, 2 anni e 8 mesi Alberigo Granata, 11 anni Andrea Greco, 20 anni Francesco Greco, 7 anni e 3 mesi Francesco Gualano,11 anni 9 mesi Silvia Guido, 14 anni e 4 mesi Francesco Iantorno, Assolto Giuseppe Iirillo, 10 anni e 8 mesi Antonio Illuminato, 13 anni 4 mesi Luciano Impieri, 5 anni 2 mesi e 20 giorni Carlo Lamanna, 11 anni Daniele Lamanna, Assolto Fabio Laratta, Assolto Saverio Madio, Assolto Gianluca Maestri, 14 anni e 10 mesi e 20 giorni Antonio Magnelli, Assolto Massimo Giuseppe Maione, Assolto Antonio Manzo, 11 anni 4 mesi Antonio Marotta, 18 anni e 2 mesi Mauro Marsico, 10 anni e 8 mesi Francesco Mazzei, 8 anni 9 mesi Ivan Montualdista, 14 anni e 6 mesi Alfredo Morelli, 11 anni 3 mesi Alessandro Morrone (classe 1988), 11 anni 7 mesi Francesco Occhiuzzi, Assolto Roberto Olibano junior, 14 anni 5 Anna Palmieri, 4 anni Francesco Patitucci, 20 anni Damiana Pellegrino, 10 anni e 8 mesi Erminio Pezzi, 20 anni Enzo Piattello, 16 anni Giuseppe Piromallo, 3 anni Mario “Renato” Piromallo, 14 anni e 10 mesi Paolo Pisani, Assolto Roberto Porcaro, 20 anni Franco Presta, 13 anni e 8 mesi Gennaro Presta, 15 anni 9 mesi e 10 giorni Roberto Presta, 4 anni Maurizio Rango, 18 anni 9 mesi Michele Rende, 11 anni 5 mesi Francesco Ripepi, Assolto Gianfranco Ruà, 13 anni e 8 mesi Antonio Russo, 11 anni e 10 mesi Stefano Salerno, 8 anni Eugenio Satiro, Assolto Marco Saturnino, 3 anni e 1 mese Salvatore Sesso, Assolto Luca Simerano, Assolto Mario Sollazzo, 10 anni e 8 mesi Francesco Sorrentino, Assolto Ettore Sottile, 13 anni e 8 mesi Alberto Superbo, 13 anni e 8 mesi Marco Tornelli, 10 anni e 8 mesi Alberto Turboli, 2 anni Danilo Turboli, 10 anni e 8 mesi Francesco Veltri, 4 anni e 4 mesi Giuseppe Zaffonte, 4 anni e 8 mesi Roberto Zengaro, 2 anni e 8 mesi Antonio Zinno, Assolto

(f.benincasa@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato