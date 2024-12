Si dimettono nove consiglieri comunali a Cetraro, finisce la consiliatura guidata dal sindaco Cennamo

il caso politico

CETRARO Sciolto il Consiglio comunale di Cetraro dopo che nove consiglieri si sono dimessi facendo così finire anticipatamente la consiliatura guidata dal sindaco Ermanno Cennamo. Decisivo per lo scioglimento del consiglio comunale il passaggio in minoranza di Forza Italia. Così su facebook lo stesso Cennamo ha commentato l’esito dell’ultima seduta consiliare: “Hanno determinato la fine della consiliatura consegnando il Comune ai commissari. Adesso, non entro nel merito delle scelte e delle responsabilità. Gennaio sarà il tempo della verità e della chiarezza. Finisce dopo quattro anni una esperienza esaltante nella quale ho cercato di trovare risposte per la comunità. Non è stato facile anche per l’emergenza Covid, ma abbiamo anche fatto tante cose. Purtroppo un anno sono stato assente per motivi di salute che forse hanno determinato situazioni come quelle di oggi”.

