Vertenza Abramo, Sbarra e Faraoni: «Piena soddisfazione, forte ringraziamento al presidente Occhiuto»

ROMA “Come Cisl e Fistel Cisl esprimiamo piena soddisfazione per la chiusura positiva della vertenza Abramo”: lo dichiarano Luigi Sbarra e Alessandro Faraoni, rispettivamente Segretario Generale Nazionale confederale e Segretario Generale Nazionale di Federazione. Abbiamo seguito la vertenza – dicono Sbarra e Faraoni – sempre con la massima attenzione e responsabilità nel rappresentare alle controparti istituzionali e aziendali la necessità di salvaguardare l’intero perimetro dell’attività produttiva ed anche fornendo le giuste informazione ed i ritorni ai lavoratori raccontando e gestendo passo dopo passo una difficile trattativa. A Giugno invitammo tutte le parti a dare un segnale forte, coordinato e concertato di distensione, finalizzato a ricercare nel dialogo e nella condivisione soluzioni orientate ad assicurare la piena continuità produttiva ed occupazionale. Oggi finalmente possiamo dire che sono state ascoltate le nostre istanze e le lavoratrici ed I lavoratori di Abramo hanno visto riconosciuto il sacrosanto diritto alla occupazione unito alla loro professionalità, competenza . Sarà un Santo Natale di certezza lavorativa per tante famiglie da festeggiare con uno spirito positivo. Un ringraziamento forte e convinto al Presidente della Regione Occhiuto ed al suo staff per l’impegno e la sensibilità mostrata su una vertenza complessa, a Tim e Fibercop per la continuità delle commesse ed a Konnecta per la gestione della parte di dematerializzazione legata alla digitalizzazione delle cartelle cliniche. Grati al Ministro Urso ed al Governo che ha accompagnato la gestione e soluzione del negoziato e la chiusura della vertenza. Auspichiamo – concludono i due segretari – che questo profilo di collaborazione tra istituzioni e parti sociali sia applicato anche in altre Regioni per permettere ad un settore come quello dei call center di respirare aria nuova, non più alla ricerca di una sopravvivenza, ma nella direzione di un modello organizzativo innovativo che traguardi alla Stabilizzazione del settore e contemporaneamente sia parte attiva di una strategia che guardi alla digitalizzazione del Paese. Il risultato di questa trattativa – concludono Sbarra e Faraoni – speriamo sia di auspicio per portare al centro dell’attenzione l’importanza del rinnovo del contratto delle TLC e che Ie Istituzioni capiscano l’importanza di un contratto di riferimento del settore come quello delle telecomunicazioni per garantire un modello economico e normativo uguale per tutti gli attori dei call center”.

