Consiglio regionale, approvato il bilancio interno: ecco quanto ci costerà la politica calabrese

la seduta

REGGIO CALABRIA In apertura di seduta il Consiglio regionale ha approvato il Bilancio di previsione di Palazzo Campanella per il 2025: il documento contabile era stato approvato dall’Ufficio di presidenza di Palazzo Campanella nei giorni scorsi. A illustrare il Bilancio il segretario del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo. Dal Bilancio emerge che per il funzionamento del Consiglio regionale è stato chiesto alla Giunta uno stanziamento di complessivi 58,4 milioni alla Giunta, di questi la gran parte è assorbita dalle spese per il personale di Palazzo Campanella (intorno ai 25 milioni). Nel complesso, le altre voci di spesa per il 2025 confermano il trend – e le cifre – dello scorso anno.

I “costi della politica”

Ovviamente, di particolare interesse i “costi della politica”: qui si prevede una spesa di 2,3 milioni per le indennità (in pratica gli stipendi) e i rimborsi per i consiglieri regionali a cui vanno aggiunti oltre 2,7 milioni per le spese per l’esercizio del mandato, circa 600mila euro per gli assessori esterni, 260mila euro di contributo per “noleggio auto ed esercizio di autovettura per lo svolgimento delle funzioni”, 100mila euro di trattamento di fine mandato. 40mial euro per l’assicurazione dei consiglieri contro gli infortuni. Capitolo vitalizi: per il 2025 il Bilancio di previsione del Consiglio regionale prevede una spesa di 8,27 milioni, e poi prevede una spesa di 1,6 milioni per la reversibilità. Quanto al funzionamento dei gruppi del Consiglio regionale, è previsto un contributo complessivo di 247mila euro e poi poco più di un milione per il personale. Una delle voci più pesanti riguarda le “strutture speciali”: qui secondo quanto emerge dal documento contabile si può notare che solo per il personale esterno assegnato presso le strutture speciali si prevede per il 2025 una spesa di 3,7 milioni. (a. c.)

