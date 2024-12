Consorzio unico di bonifica, Afflitto: la riforma sta producendo risultati positivi

l’intervento

VIBO VALENTIA “Ho partecipato con soddisfazione alla presentazione del Report sulle attività svolte dal nuovo Consorzio di Bonifica della Calabria, nato dall’accorpamento degli undici consorzi esistenti. A guidare questo nuovo ente, che rappresenta un passo storico per la gestione delle risorse territoriali e agricole della regione, è il dott. Giacomo Giovinazzo, nominato Commissario. La riforma, che ho sostenuto con convinzione votando a favore in Consiglio regionale, si sta già dimostrando efficace nel raggiungere importanti obiettivi di razionalizzazione delle risorse e miglioramento dei servizi”. Lo ha affermato il consigliere regionale Francesco Afflitto: “Dal 3 gennaio 2023 – ha sottolineato Afflitto – una task force dedicata ha reso possibile il trasferimento di tutti i dipendenti al nuovo Consorzio in tempi record. Parallelamente, è stato avviato un processo di riorganizzazione delle retribuzioni, riportandole ai minimi tabellari previsti dal CCNL di categoria. Questo intervento ha eliminato accordi integrativi aziendali e benefici ad personam, generando un risparmio di circa un milione di euro. Un ulteriore passo è stato quello di individuare il personale prossimo alla pensione, accompagnandolo all’uscita in modo graduale e rispettoso. Questo intervento non è finalizzato a una riduzione del personale, ma a ottimizzare le risorse per garantire un servizio più efficiente e sostenibile, con risparmi aggiuntivi che potranno essere reinvestiti nel miglioramento delle attività. Il nuovo Consorzio ha già realizzato migliaia di interventi per supportare gli agricoltori e migliorare la gestione del territorio: Irrigazione: circa 6.000 operazioni, tra cui riparazioni, sostituzioni di condotte e manutenzione delle pompe di sollevamento. Rete di colo: oltre 250 interventi di manutenzione ordinaria e 50 aperture di sbocchi a mare, effettuate su richiesta delle amministrazioni comunali. Questi numeri dimostrano l’impegno concreto nel garantire servizi di qualità a beneficio degli agricoltori e della collettività. Un aspetto fondamentale della riorganizzazione è stata la regolarizzazione dei pagamenti degli stipendi. I lavoratori non devono più vivere situazioni di incertezza: i diritti salariali sono finalmente garantiti, restituendo dignità e serenità a tutti i dipendenti. Ritengo doveroso sottolineare – ha infine ricordato Afflitto – che il mio voto a favore della legge sull’accorpamento dei Consorzi è stato dettato esclusivamente dalla volontà di sostenere una riforma necessaria per la Calabria e per il mondo agricolo. Tuttavia, questa mia scelta è stata oggetto di una vergognosa ritorsione politica, con la sospensione dei miei collaboratori e la richiesta di espulsione dal Movimento 5 Stelle da parte della Coordinatrice Regionale, on. Orrico, e del Consigliere Tavernise. Nonostante questi attacchi, continuo a lavorare con trasparenza e determinazione per il bene dei cittadini calabresi, convinto che le scelte politiche debbano essere guidate da senso di responsabilità e non da logiche di appartenenza. Il nuovo Consorzio di Bonifica rappresenta un esempio virtuoso di come le riforme possano produrre benefici concreti per il territorio. Continuerò a sostenere ogni iniziativa che abbia come obiettivo il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e lo sviluppo della nostra regione”.

