Cosenza Calcio, l’affronto di Guarascio a tifosi e sindaco: per il derby prezzi aumentati, curve a 30 euro

verso la sfida col catanzaro

COSENZA Se non è un affronto questo, poco ci manca. Il Cosenza calcio ha reso noto in serata il costo dei biglietti del derby del prossimo 26 dicembre contro il Catanzaro e ciò che si temeva si è clamorosamente verificato. Per entrare in curva, senza possibilità di riduzione, si dovranno sborsare 30 euro, mentre per la tribuna A il prezzo sale a 52 euro. Per la tribuna B il costo è di 38 euro, mentre per la “Rao” si sale a 49 euro. La tribuna rossa sud “Bruno” 76 euro intero (ridotto 60); tribuna blu centrale 122 euro. Per gli abbonati le curve costeranno 19 euro, la tribuna A 33 euro, la tribuna B 19, la “Rao” 31 euro, la tribuna rossa sud “Bruno” 48 euro (ridotto 38), tribuna blu centrale 77 euro. Una decisione quella del club silano a dir poco discutibile e autolesionista, che ancora una volta si pone contro la tifoseria e crea l’ennesima spaccatura con l’ambiente rossoblù. E pensare che proprio stamattina, il sindaco di Cosenza Franz Caruso, attraverso una nota stampa, aveva chiesto al patron Eugenio Guarascio di non aumentare i prezzi di biglietti in vista del derby. A questo punto, considerando anche l’assenza sugli spalti della tifoseria catanzarese per motivi di ordine pubblico, a Santo Stefano si rischia di assistere a un derby di Calabria tra pochissimi intimi. (fra.vel.)

