Nasce a Lamezia Terme una nuova sede di Ag Imprese

l’assemblea

LAMEZIA TERME Presso la sede del Savant Hotel di Lamezia Terme si è svolta l’assemblea costituente di Ag Imprese Point di Lamezia Terme, con il patrocinio di FenImprese ed alla presenza del Presidente nazionale Luca Vincenzo Mancuso e del direttivo nazionale e calabrese oltre che del presidente di Ag Imprese Nazionale Francesco Berardelli e del Direttore Commerciale Nazionale Tonino Colosimo. Alla costituzione dell’associazione presente la rappresentanza delle istituzioni tra cui il Sindaco Paolo Mascaro e l’onorevole Pietro Raso, i quali dopo un saluto ben augurale, hanno evidenziato l’importanza di attività similari per fungere da collante tra politica, istituzioni e imprese al fine di favorire la crescita del territorio.

Gli obiettivi dell’associazione

Ag Imprese è un’Associazione Nazionale Datoriale senza scopo di lucro, fondata da giovani imprenditori e dirigenti associati, che si propongono di promuovere azioni di supporto alle imprese creando sempre più punti di incontro con le istituzioni. L’associazione nasce con l’intento di fornire assistenza tecnica alle aziende in ambiti chiave come quello legale, sindacale, economico, amministrativo, fiscale e tecnologico, contribuendo a rafforzare la competitività delle piccole e medie imprese. In particolare i servizi offerti sono: Sicurezza sul lavoro, Servizi HCCP, Assistenza contrattuale ed ente bilaterale, Consulenza e Certificazioni ISO, Credito alle Imprese, Consulenza Legale e Fiscale, Formazione e crescita Dirigenti associativi, Aggiornamento normative, Finanza agevolata, Gestione TFR, TFM e miglioramento rating bancario. Nel corso dell’assemblea è stato nominato presidente l’avv. Antonio De Ponto ed insieme a lui il direttore commerciale Dott. Cesare Berardelli e il segretario e tesoriere Dott. Francesco Torcasio che costituiscono la compagine direzionale dell’associazione.

