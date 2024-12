Vertenza Abramo, Bifano: «Dialogo e determinazioni hanno portato i risultati»

IL COMMENTO

«Abbiamo creduto fin dall’inizio che questa vertenza potesse trovare una soluzione positiva, grazie a un approccio pragmatico e costruttivo. I risultati raggiunti sono la prova che il dialogo e la determinazione possono generare soluzioni concrete, in grado di garantire occupazione e dignità ai lavoratori coinvolti. Un ringraziamento particolare va alla Regione Calabria, che ha saputo dimostrare una vicinanza concreta e determinante in ogni fase di questa complessa trattativa». È quanto afferma il Segretario Generale della FISTel CISL Calabria, Gianluca Bifano, commentando il positivo esito dell’incontro tenuto presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che ha portato novità significative per il futuro della Abramo Customer Care S.p.A., attualmente in Amministrazione Straordinaria, delineando un percorso positivo per centinaia di lavoratori coinvolti in questa complessa vertenza. L’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ha assegnato a TIM il progetto di digitalizzazione delle cartelle sanitarie della Regione Calabria. TIM, a sua volta, ha selezionato Konecta R, una controllata di Konecta S.p.A., per gestire le attività di dematerializzazione.

«Questo progetto rappresenta una svolta fondamentale, non solo per le sue implicazioni tecnologiche, ma anche per l’impatto positivo sul fronte occupazionale.

A partire dal 16 dicembre 2024, 270 lavoratori precedentemente impiegati sulle commesse TIM sotto Abramo Customer Care sono passati ufficialmente a Konecta R. Tuttavia, restano ancora 610 lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) a zero ore, di cui 28 nella sede di Palermo. Per loro, sono già state messe in campo azioni mirate, tra cui l’impegno a facilitare un rapido trasferimento alle nuove attività e la predisposizione di una nuova istanza di CIGS nei primi giorni del 2025, qualora la misura venga rifinanziata nella Legge di Bilancio. Konecta R si è inoltre impegnata a completare l’assunzione di tutti i 560 lavoratori calabresi ancora in attesa, comprese le figure di staff, entro il 31 dicembre 2024. Un elemento centrale del piano è il supporto ai lavoratori attraverso strumenti per facilitare la transizione occupazionale e percorsi di reskilling e riconversione professionale, sviluppati in stretta collaborazione con le Organizzazioni Sindacali e nel rispetto delle normative. Questi interventi non solo garantiranno un reinserimento efficace nel mercato del lavoro, ma contribuiranno anche a rafforzare le competenze dei dipendenti, preparandoli alle sfide di un mercato sempre più digitale. La Regione Calabria si è distinta per il sostegno tangibile offerto alla vertenza. Con uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro – 15 milioni dal bilancio regionale e 5 milioni provenienti dal Dipartimento per l’Amministrazione Digitale – sono stati garantiti i fondi necessari per il progetto di dematerializzazione, da completare entro i prossimi 36 mesi.

Anche per i collaboratori a progetto, il cui contratto è scaduto lo scorso 31 ottobre, si sta lavorando a una soluzione condivisa. Infine, il MIMIT ha assicurato un monitoraggio costante delle azioni intraprese, convocando le parti ogni quattro mesi per verificare i progressi e apportare eventuali correzioni.