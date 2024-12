Dai Ricchi e Poveri a Sal Da Vinci: ecco i primi big al Capodanno Rai da Reggio Calabria – NOMI

l’evento

ROMA Ricchi e Poveri, Anna Oxa, Diodato, Arisa, J-Ax, Patty Pravo, Cristiano Malgioglio, Big Mama, Nino Frassica, Sal Da Vinci, Donatella Rettore, Clementino, Romina Power, Ermal Meta, Alex Britti, Leo Gassmann, Sandy Marton e Los Locos sono i primi ospiti annunciati del capodanno di Rai1. Quest’anno lo show “L’anno che verrà”, in diretta da Reggio Calabria il 31 dicembre alle 21, sarà condotto da Marco Liorni e accompagnerà come sempre gli spettatori al countdown di fine anno e al brindisi per l’anno nuovo. (Adnkronos)

