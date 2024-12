l’intervento

LAMEZIA TERME “L’assoluzione di Matteo Salvini riafferma la legittimità della sua azione politica finalizzata da sempre ad assicurare la difesa dei nostri confini nazionali.” Lo ha detto questa mattina l’esponente politico delle Lega Cataldo Calabretta. “Tutte le accuse infondate e strumentali hanno creato i presupposti di un processo che ha provocato solo tanto disagio perché la difesa del Paese non può essere considerata un’azione volta a consumare reati. Felice per Matteo Salvini, per la Lega e per tutti i militanti che gli sono stati accanto in questo tortuoso e singolare percorso giudiziario. Adesso finalmente viene sancita anche la verità processuale. Questa sentenza di assoluzione rimarca la convinzione di proseguire tutte le battaglie politiche accanto al nostro leader nazionale”, ha aggiunto l’avvocato Cataldo Calabretta.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato