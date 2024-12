Il Sambiase vola, Porcino fa sorridere la Reggina. Solo un pari per la Vibonese

calcio serie D

Sono numeri da capolista quelli del neopromosso Sambiase di mister Morelli che con la vittoria di oggi pomeriggio sul campo dell’Akragas per due reti a zero, si conferma al secondo posto in classifica e, un po’ a sorpresa, prima tra le calabresi di serie D. Ad Agrigento, il solito Zerbo (al 37’) e Ferraro su calcio di rigore al 57’ hanno firmato il quinto successo consecutivo dei giallorossi e l’undicesimo risultato utile di fila. Un percorso inarrestabile che conferma la crescita costante di una squadra che a questo punto non può più nascondersi. Torna al successo anche la Reggina di mister Trocini che al “Granillo” chiude il 2024 con una netta vittoria contro la Sancataldese. Protagonista assoluto della partita è stato Porcino con una splendida doppietta nel primo tempo (al 7’ e al 20’), la seconda rete su bellissimo assist di Barillà.

Porcino della Reggina



Non va oltre il pari a reti bianche la Vibonese in trasferta contro il Paternò. Un punto che mantiene la compagine rossoblù nelle zone alte della classifica ma, al tempo stesso, gli fa perdere ulteriore terreno dalla vetta. Infine, brutta sconfitta esterna del Locri ad Acireale per 2-1. Al vantaggio all’11’ del primo tempo di Mokulu per i padroni di casa, risponde Larosa al 37’. Nella ripresa ancora Mokulu in pieno recupero condanna i reggini al ko.

La classifica

Il Siracusa, vittorioso 3-0 contro l’Igea Virtus, si conferma leader del girone I con 39 punti. Al secondo posto ecco il Sambiase a 35. Quarta è la Reggina (con una partita in meno) a 32 punti. La Vibonese mantiene il quinto posto a quota 30. Decimo il Locri a 20 punti. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato