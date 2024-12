L’impianto a fune di Camigliatello ha ottenuto il nulla osta per l’apertura al pubblico

la novità

COSENZA «Buone nuove: l’impianto a fune di Camigliatello Silano ha ottenuto il Nulla Osta Tecnico (definitivo) per l’apertura al pubblico! L’autorizzazione è stata rilasciata a seguito delle verifiche e prove funzionali effettuate dal personale tecnico di ANSFISA il 19 e 20 dicembre scorsi, come previsto dalla normativa». A scriverlo su Facebook è l’assessore regionale ai servizi di mobilità sostenibile e Trasporto pubblico locale Gianluca Gallo. «Adesso l’impianto, affidato alla gestione di Arsac, dovrà completare un periodo di pre-esercizio di tre giorni senza passeggeri, in conformità con le prescrizioni di ANSFISA. Al termine di questa fase, verrà comunicata la data ufficiale di apertura».