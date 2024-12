A Lamezia il concerto di Natale con il coro della Scuola primaria Tommaso Maria Fusco

l’incontro

LAMEZIA TERME Nella serata di sabato 21 dicembre, presso la Cattedrale di Lamezia Terme, gli alunni della scuola primaria Tommaso Maria Fusco, hanno dato vita al tradizionale “Concerto di Natale”, intonato con una selezione di canti natalizi per augurare un sereno Natale a insegnanti e famiglie. A dirigere il coro è stato il maestro Orlando Vescio, che quotidianamente ha lavorato per guidare gli alunni nel loro splendido spettacolo. Una cattedrale gremita in ogni posto da genitori, nonni, parenti ed amici, che hanno partecipato ad un concerto magico. A dare il benvenuto ai presenti, è stata la dirigente scolastica Maria Rita Vecchia, la quale ha ringraziato il parroco Don Giancarlo per la disponibilità e l’accoglienza e tutte le famiglie.

Un concerto all’insegna del vero significato del Natale

La dirigente ha ricordato alcune parole di Papa Francesco sul tempo di grazia e di speranza per comprendere il vero significato del Natale: «Il Natale è una festa rumorosa, ci farebbe bene un po’ di silenzio per ascoltare la voce dell’amore. Sei luce di Natale quando illumini con la tua vita il cammino degli altri con la bontà, la pazienza, l’allegria e la generosità. Gli angeli di Natale siamo ognuno di noi, quando canti al mondo un messaggio di pace, di giustizia e di amore. La stella di Natale sei tu quando conduci qualcuno all’incontro con il Signore. La musica di Natale sei tu quando conquisti l’armonia dentro di te».

Gli auguri di buone feste in attesa del Giubileo

Ha augurato, infine, a tutti i presenti, un augurio, a pochi giorni dell’apertura della Porta Santa in occasione del Giubileo, di spalancare la porta del cuore, per accogliere il Bambinello, che illumina la vita. Ancora, la dirigente ha ringraziato gli insegnanti che hanno lavorato con cura e amorevolezza per organizzare il concerto di Natale e che hanno spaziato dai canti natalizi della tradizione a brani più moderni e ritmati :“Tu scendi dalle Stelle, We wish you a Merry Christmas, Jingle bells rock, Feliz Navidad, Venite Fedeli, Bianco Natale e per concludere con A’ strina”, che ha coinvolti grandi e piccoli. Tanti gli applausi che hanno accompagnato l’intera esibizione e grande emozione, occhi lucidi per gli spettatori, davvero felici ed entusiasti di un pomeriggio in attesa del Santo Natale. La serata si è conclusa con uno scambio di auguri e sorrisi, che ha anticipato di qualche giorno la festa perché, in fondo, «E’ Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano».

