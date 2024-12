Fatta luce sull’assegnazione degli alloggi popolari

il contributo

Carabinieri e Polizia hanno fatto luce su come avveniva l’assegnazione degli alloggi popolari a Catanzaro: una parte veniva assegnata a famiglie previo pagamento di “mazzette” e un’altra ad esponenti della criminalità.

Si trattava di un vero e proprio “mercato parallelo” degli alloggi grazie al quale era possibile superare “diritti” e “graduatorie” nell’assegnazione. Si spiega così come un appartamento sia potuto essere assegnato ad una persona detenuta perché affiliata al ” clan dei gaglianesi”.

Il tutto, secondo le indagini, accadeva grazie a elargizioni di “mazzette” a taluni dipendenti dell’Aterp, per come accertato dagli investigatori.

Naturalmente a primeggiare erano i clan dei “rom”, quelli che nella zona controllano il mercato dello spaccio di droga.

Sull’altro fronte, per come accertato, ci sarebbe stato l’ex dirigente dell’Aterp, Vincenzo Celi ritenuto capo del mercato illecito degli alloggi popolari. Il tutto “favorito” dalla mancanza di graduatorie ufficiali.

E dire che i Comuni debbono agire in base a graduatorie che tengano conto delle situazioni familiari di chi ha presentato la domanda per l’assegnazione di un alloggio ed esaminata da una commissione la cui composizione è prevista da una legge regionale: due dipendenti Aterp, due dipendenti del Comune e un rappresentante sindacale.

Purtroppo a Catanzaro non sono state mai avviate procedure per la riacquisizione di alloggi.

Si è preferito evidentemente di non indagare, lasciando senza risposte il cosiddetto “mercato illecito” delle case. Ciò in barba agli oltre duecento nuclei familiari che da anni aspettano una casa.

