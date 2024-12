Fondi Pnrr, Nesci: «Dall’Europa via libera alla sesta rata»

le risorse

BRUXELLES «La Commissione Europea ha erogato all’Italia un totale di 8,7 miliardi di euro». Lo scrive il Coordinatore ECR per la Commissione REGI del Parlamento Europeo Denis Nesci. «Questa erogazione- dichiara Nesci -rappresenta la sesta rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e testimonia l’impegno costante e la determinazione del Governo Italiano nel perseguire gli obiettivi di sviluppo e crescita. Sotto la guida della Premier Giorgia Meloni, l’Italia si sta affermando sempre più come un leader in Europa. Grazie a politiche lungimiranti e a un approccio strategico – conclude – stiamo non solo rispettando le scadenze del PNRR, ma stiamo anche dimostrando che il nostro Paese è in grado di affrontare le sfide del presente e del futuro con grande efficacia. Questi fondi saranno fondamentali per sostenere la nostra economia, promuovere l’innovazione e creare posti di lavoro, contribuendo così a un’Italia più forte e competitiva. È un momento storico per il nostro Paese, che sta tornando al centro dell’attenzione europea, grazie all’operato del Governo Meloni».

