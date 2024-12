i misteri della certosa

il contributo

Ciclicamente qualcuno ricorda Ettore Majorana, scomparso il 27 marzo 1938. Egli faceva parte dei cosiddetti “Ragazzi di via Panisperna”, con Enrico Fermi, Franco Rasetti, Edoardo Amaldi, Emilio Segrè, Bruno Pontecorvo e Oscar D’Agostino. Fisici di altissimo livello mondiale.

Adesso il tema è stato riproposto da un suo pronipote, Stefano Roncoroni, il quale ha scritto un lungo pezzo pubblicato domenica scorsa da “Repubblica”. In sostanza l’autore sostiene che Majorana è morto nel 1939, senza dire come, perché e dove.

Sono state tante le ipotesi, nei decenni passati, che hanno tentato di fare luce sulle sorti del geniale professore di Fisica dell’Università di Napoli, braccio destro di Enrico Fermi, svanito appunto nel nulla.

Tra le leggende accreditate c’è stata anche quella che Majorana fosse ospite (o rinchiuso?) della Certosa di Serra San Bruno.

Sulla pista calabrese sono stati scritti due saggi. Uno di Mirko Tassone e l’altro di Sharo Gambino. Quest’ultimo scrisse anche un commento sull’intera vicenda, ripubblicato su “Il Vizzarro” nel febbraio del 2015. Il giornale locale accompagnò l’articolo di Gambino con una foto di Sciascia che cammina nel giardino della Certosa insieme a Padre Basilio Caminada, priore pro-tempore del Convento e a un’altra persona.

Gambino è stato la memoria storica delle vicende della Certosa, occupandosi dal capitano Robert Lewis è stato l’aviatore che ha lanciato la bomba atomica su Hiroscima all’ex arcivescovo cattolico Emmanuel Milingo a Ettore Majorana.

Gambino, da persona seria e scrupolosa, ha sempre separato le suggestioni dai fatti veri, raccontando particolari minuziosi che sapeva solo lui perché raccoglieva le confidenze della gente che poneva massima fiducia.

Ma un supplemento di mistero riguarda un altro illustre scomparso, l’economista Federico Caffè, di cui trovarono sul suo comodino il libro di Sciascia, “La scomparsa di Majorana” del 1975.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato