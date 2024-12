Oltre 2 tonnellate di fuochi d’artificio sequestrate nel Lametino. Due persone segnalate

il fatto

CATANZARO In un’operazione condotta dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro, sono stati sequestrati oltre 320.000 fuochi d’artificio illegali, pronti per essere venduti durante le imminenti festività natalizie. I controlli, mirati a garantire la sicurezza e la legalità sul territorio, hanno riguardato due attività commerciali situate nell’area del lametino. Due soggetti sono stati segnalati alla procura della Repubblica di Lamezia Terme.

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio delle attività che, in vista delle festività, potrebbero esporre i cittadini a rischi legati alla vendita di articoli pericolosi. I fuochi d’artificio sequestrati erano privi di autorizzazioni necessarie e non rispettavano le normative di sicurezza, rappresentando un pericolo per la pubblica incolumità.

