Incidente stradale a Montalto Uffugo, feriti quattro giovani

il sinistro

COSENZA Un incidente stradale ha coinvolto 1uattro ragazzi a bordo di un’auto che, per cause ancora in corso di accertamento, ha sbandato e capovolgendosi ha terminato la propria corsa oltre la carreggiata. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri a Montalto Uffugo, in provincia di Cosenza, mentre i giovani – forse a causa della forte pioggia – non sono riusciti ad evitare il sinistro. Immediati i soccorsi da alcuni passanti, sul posto sono giunti i carabinieri della stazione di Lattarico e le ambulanze che hanno trasportato i feriti nel Pronto soccorso dell’ospedale civile dell’Annunziata di Cosenza. (redazione@corrierecal.it)

