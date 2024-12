Mangialavori: «Dalla manovra oltre 2,7 milioni per la Fondazione di Natuzza»

l’annuncio

VIBO VALENTIA Oltre 2 milioni e 700 mila euro per completare Villa della Gioia della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, voluta da Natuzza Evolo. È con la voce rotta dall’emozione che il presidente della commissione bilancio Giuseppe Mangialavori annuncia il finanziamento per la fondazione della mistica vibonese, inserito nella recente manovra di governo. Insieme al presidente don Pasquale Barone e al vicepresidente Vincenzo Trungadi, il deputato di Forza Italia ha tenuto stamattina una conferenza stampa nelle sale del Santuario di Paravati, il piccolo paese di cui era originario Natuzza. Diversi i volti politici tra il pubblico, dall’assessore regionale Rosario Varì ai vari sindaci del territorio, tra cui quello di Mileto Salvatore Fortunato Giordano.







«Per me l’incontro più emozionante»

«Ho fatto tanti incontri, ma questo è sicuramente il più emozionante» ha esordito Mangialavori. «Circa 15 giorni fa, agli sgoccioli dell’approvazione del nuovo bilancio ho incontrato una persona della fondazione che mi ha manifestato difficoltà per la conclusione di alcuni lavori bloccati per mancanza di fondi. Noi siamo riusciti a ottenere in manovra di bilancio 2 milioni e 750 mila euro che consentiranno alla Fondazione di portare a compimento quello che era il progetto iniziale». In particolare, serviranno per terminare i lavori dell’auditorium e della casa di accoglienza per anziani. L’annuncio, non a caso, arriva proprio la Vigilia di Natale, di quello che è «il giorno più importante per i cristiani». «È una cosa che ho ricercato con forza, con determinazione» aggiunge a margine della conferenza il presidente della commissione bilancio. «Si tratta di un provvedimento che arriva dalla nuova manovra di bilancio ed è fondamentale per il completamento di quanto voluto da Natuzza, sono felice di esserci riuscito. È importante non solo per Paravati e Mileto, ma importante per tutta la Calabria e l’Italia».





Sulle polemiche dentro FI: «Colleghi abituati a fare man bassa»

Questa – aggiunge Mangialavori – «è la prima di tante notizie che da qui ai prossimi giorni comunicherò rispetto a quanto fatto in manovra di bilancio, ma per me è la più rappresentativa e ci tenevo a darla per prima». Proprio i fondi destinati alla Calabria nella manovra di bilancio hanno creato alcuni malumori all’interno di Forza Italia, con alcuni “contestatori” interni – come riportato da Repubblica – che si sarebbero lamentati nelle chat di partito. «Per me sono polemiche assolutamente fuori luogo – risponde Mangialavori -, forse alcuni colleghi erano abituati a fare man bassa, adesso non riuscendo più a farlo e vedendo regioni che in passato sono state messe sempre all’ultimo posto, vedendole al primo ovviamente da fastidio. Per me non lo è, anzi è un orgoglio». (ma.ru.)

