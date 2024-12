MaRc, continua la campagna di interventi sui Bronzi di Riace – FOTO

l’impegno

REGGIO CALABRIA Curiosità dal MArRC. Continua il racconto sulla manutenzione ordinaria dei reperti. I celebri Bronzi di Riace, capolavori della bronzistica del V secolo a.C. periodicamente sono oggetto di interventi di manutenzione ordinaria e monitoraggio da parte dei restauratori e degli archeologi del Museo archeologico di Reggio Calabria. La cura di questi straordinari capolavori inizia dai gesti più semplici come la spolveratura. Di recente, a seguito di un accordo con l’Istituto Centrale di Restauro (ICR), è stata avviata la campagna Check Up bronzi 2024 per la verifica e il monitoraggio dello stato di conservazione. (redazione@corrierecal.it)







