È il giorno del derby: al “San Vito-Marulla” c’è Cosenza-Catanzaro, tra crisi e voglia di riscatto

calcio serie b

COSENZA Vengono entrambi da risultati negativi: il Cosenza tre sconfitte, il Catanzaro una. Ma, inutile girarci intorno, a stare peggio sono i Lupi, alle prese con un’ampia crisi strutturale che parte dalla società e coinvolge, ovviamente, una squadra costruita, come sempre, con scarsissime risorse economiche. Tralasciando (anche se ci sarebbe molto da dire) le vicende legate alle difficoltà finanziare della proprietà silana, negli ultimi giorni è spuntata fuori l’ennesima possibile trattativa in corso con una cordata, in cui figurerebbe un imprenditore cosentino, capeggiata da un fondo arabo. Che sia concreta oppure no, questa notizia è riuscita in un attimo ad anestetizzare (ma non dimenticare) l’amarezza dell’assurdo aumento dei biglietti – poi rientrato – del derby e l’ultimo posto in classifica raggiunto dai ragazzi di Massimiliano Alvini, anche a causa di quella penalizzazione di quattro punti che incombe sulla testa dell’intero ambiente rossoblù come un macigno impossibile da spostare. Basterebbe questo a spiegare il momento complicato del calcio cosentino, ma, com’è ormai noto, non è tutto. Alla vigilia di Natale, come un fulmine a ciel sereno, sono arrivate le dimissione del direttore generale Giuseppe Ursino. Ufficialmente per problemi di salute, ma la sensazione è che dietro quella scelta ci sia ben altro. Ecco, i silani arrivano al derby di Calabria, in programma oggi alle 15 allo stadio San Vito-Marulla, in queste condizioni. Probabilmente lo stadio non sarà pienissimo come ci si sarebbe aspettati, ma supererà ampiamente le 10 mila presenze (alle 21 di ieri i biglietti venduti erano 9.154).

Alvini senza Florenzi, Caserta si affida al duo Iemmello-Biasci

Il Catanzaro, pur venendo dal ko interno contro lo Spezia, è da tempo in crescita di gioco e risultati. E gli applausi della curva al termine della prova senza punti con i liguri, lo conferma. L’allenatore Fabio Caserta, ex di turno che nel marzo scorso, proprio dopo il derby perso al San Vito-Marulla, venne esonerato, è in cerca di conferme e di riscatto per la decisione del patron Guarascio che ha sempre ritenuto ingiusta. Dopo un avvio di stagione poco convincente, negli ultimi tempi sembra avere portato dalla sua parta il popolo giallorosso. «E’ la partita dell’anno – ha detto ieri presentando la gara -. Loro giocano in casa e hanno una gran voglia di tornare alla vittoria: noi però rispettiamo ogni avversario, e cercheremo di fare la nostra partita, senza farci condizionare da altro». Il tecnico ha manifestato anche il suo rammarico per l’assenza sugli spalti dei tifosi giallorossi. «Non entro nel merito delle decisioni prese – ha chiarito – ma mi dispiace che i nostri tifosi non possano essere accanto a noi in questa trasferta». Si affiderà come al solito a Pietro Iemmello, bomber e catanzarese doc che a questa sfida ha sempre dimostrato di tenere particolarmente. In attacco, accanto al capitano, dovrebbe esserci Biasci, le cui quotazioni sono in netta risalita. La difesa dovrebbe essere affidata all’esperto duo Brighenti-Scognamillo e non al talentuoso Antonini. Out D’Alessandro, Koutsoupias e Koulibaly.

Dalla parte opposta il Cosenza, che non tenuto la consueta conferenza stampa con il suo allenatore Massimiliano Alvini, dovrà rinunciare allo squalificato Aldo Florenzi e al fuori rosa Camporese (migliore difensore rossoblù con le valigie in mano senza una spiegazione). Entrambe le assenze, anche inutile dirlo, pesano. In mezzo al campo potrebbe rivedersi dal primo minuto José Mauri. Tornerà sicuramente Kouan, assente nella sfida di Carrara. Possibile rivedere dall’inizio anche capitan D’Orazio, accantonato nelle ultime gare. Queste le probabili formazioni delle due squadre: Cosenza (3-4-2-1): Micai; Sgarbi, Dalle Mura, Caporale; Ricciardi, Kouan, Mauri, D’Orazio; Kourfalidis, Mazzocchi; Strizzolo. Catanzaro (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Compagnon, Pompetti, Petriccione, Pontisso, Ceresoli; Biasci, Iemmello. (f.v.)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato