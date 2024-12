Incidente frontale nella galleria Sansinato, c’è un ferito grave

il fatto

CATANZARO Due squadre dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale sono impegnate all’ingresso della galleria Sansinato per incidente stradale. Due le vetture coinvolte in un frontale una Opel Corsa e una Kia Picanto. Ferito in modo grave il conducente della Ford ed altre tre persone contuse. Tutti i feriti sono stai affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso altresì alla messa in sicurezza del sito e delle vetture.

Sul posto carabinieri e polizia stradale per gli adempimenti di competenza. La galleria Sansinato è stata chiusa al transito in ambedue i sensi di marcia sino al termine delle operazioni di soccorso.