L’export, l’agricoltura e le sfide del commercio. Falbo: «Tanti dati positivi non vengono tirati fuori»

LAMEZIA TERME «Abbiamo passato un periodo difficile, soprattutto per ciò che attiene all’export della nostra regione che fino a 3-4 anni fa aveva e misurava delle quantità delle esportazioni veramente molto basse. Da tre anni a questa parte, invece, c’è una forte inversione di tendenza, la Calabria cresce di due punti percentuali nel 2023 è cresciuta nell’export del 18,6%, il terzo trimestre del 2024 si è chiuso con un lusinghiero +20,6%. Questo fa il paio con tutte le grandi attività che le Camere di Commercio, anche quella di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia, stanno portando avanti sul territorio ripeto con grande senso di sacrificio perché c’è tanto da fare, ci stiamo muovendo con l’internazionalizzazione e la promozione attraverso una consulenza diretta one to one per le misure europee oltre che sulla consulenza dell’etichettatura dei prodotti». E poi «abbiamo svolto tante attività anche per esempio con l’Agenzia delle Dogane per far comprendere direttamente alle aziende quali sono le opportunità che vengono dall’ossequio della norma e soprattutto dall’applicazione delle norme per poter meglio esportare i nostri prodotti».

A parlare è Pietro Falbo, presidente di Unioncamere Calabria, raggiunto dal Corriere della Calabria per la rubrica “10 minuti”, in onda su L’altro Corriere Tv (canale 75).

Che momento è per le Camere di Commercio?

«C’è stato un movimentismo che voleva portare ad azzerare le camere di commercio – ha ricordato Falbo – non è stato possibile perché le camere di commercio, prima di tutto, sono tenutarie del registro delle imprese. Abbiamo mantenuto la posizione, ma è chiaro che le Camere di Commercio non sono solo registro delle imprese, sono prima internazionalizzazione, sono promozione e digitalizzazione attraverso, per esempio, i “punti imprese digitali”, abbiamo delle risorse umane che si dedicano quotidianamente alla formazione, alla trasmissione della cultura del digitale». «Abbiamo sempre lamentato che la nostra regione è periferica da un punto di vista morfologico, distante dalle altre aree di grande interesse. Attraverso la digitalizzazione, abbiamo la possibilità con i nuovi canali di poterci misurare con mercati internazionali da pari».

E per l’agricoltura?

«È stato un momento particolarmente importante, entusiasmante ed esaustivo per noi. Il report è stato presentato dal direttore Cortese dell’Istituto Tagliacarne che è il centro studio delle Camere di Commercio nazionale, e ciò che è venuto fuori è che le imprese agricole calabresi si stanno strutturando verso l’alto ed era quello che noi auspicavamo perché non è possibile misurarsi con dei mercati internazionali, con delle microimprese o delle imprese a carattere familiare». Secondo Falbo, infatti, «c’è un aumento di due punti percentuali delle imprese agricole calabresi da 50 a 250 dipendenti, c’è un calo delle imprese individuali mentre, invece, crescono in maniera esponenziale le società di persone e le società di capitale».

E poi c’è il mondo del commercio in sofferenza. Quali sono le prospettive?

«La Camera di Commercio di Crotone, Vibo e Catanzaro ha quasi 70.000 imprese, di queste il 18% sono del commercio, poco meno servizi, poi le costruzioni, il turismo e tutte le altre filiere. Il commercio, purtroppo, ha un periodo di difficoltà perché l’internazionalizzazione o, meglio, la globalizzazione e quindi le vendite online stanno piagando il negozio vicinato. Abbiamo detto spesso che è difficile bloccare un torrente in piena imponendo le mani. Questo è difficile perché i vari Amazon, eBay eccetera, queste multinazionali che stanno crescendo in maniera esponenziale, anche se non si capisce bene dove vanno a pagare le tasse e questo mortifica due volte le nostre imprese. Ci sono anche altri modi, per esempio l’e-commerce di vicinato che, se saputo applicare, dà la possibilità ai nostri giovani di acquistare online e di andare a prendere fisicamente il prodotto, il bene o anche il servizio nel negozio sotto casa. Questo purtroppo lo stiamo dicendo da anni, difficilmente gli operatori, gli imprenditori che da decenni portano avanti con tanto sacrificio e soprattutto con un’eccellente consulenza, perché non dimentichiamo che il negozio di vicinato, a differenza dei rapporti con e-commerce, danno una consulenza sul prodotto che sostanzialmente è una consulenza gratuita di cui tutti possiamo soffrire».

Quali sono i progetti per il 2025?

«Abbiamo posto le basi in questo anno che ormai sta per completarsi, per una serie di progetti che devono trovare applicazione nel nuovo anno. Abbiamo candidato la nostra Camera di Commercio ad ospitare la Borsa del turismo di Mirabilia con buyers ed espositori. Se questo progetto sarà concretizzato, avremo nella nostra camera di commercio 270 espositori e 120 buyers che verranno da tutto il mondo, per questo vogliamo anche coinvolgere l’Ente Regione. Abbiamo pianificato poi il regolamento dei prezzi dell’olio e questo sta facendo la differenza, probabilmente nel 2025 il regolamento dell’olio diventerà borsa telematica e vogliamo aprirla anche a tutto l’agroalimentare, quindi all’ortofrutta». «C’è tanto in cantiere, io non sono completamente d’accordo con i soliti dati che mettono le nostre province, i nostri territori, in fondo alle varie classifiche. Ci sono tanti dati invece oltremodo positivi che non vengono tirati fuori. La provincia di Catanzaro è prima in Italia per la produzione di arancia bianca con il 52,2%; il 18% del finocchio d’Italia viene prodotto in provincia di Crotone e ad Isola Capo Rizzuto. Dovremmo semplicemente essere più orgogliosi della nostra terra e portare avanti i nostri progetti professionali, economici, commerciali e di lavoro perché diventeranno sicuramente progetti vincenti». (redazione@corrierecal.it)

