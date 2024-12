“A farla amare comincia tu”, applausi per gli Avion Travel

l’evento

Con il concerto della Piccola Orchestra Avion Travel all’auditorium Casalinuovo, entra nel vivo la V edizione di “A farla amare comincia tu”, la rassegna natalizia del Comune di Catanzaro, sostenuta dalla Regione Calabria-Calabria Straordinaria come manifestazione di grande interesse turistico – Fondi PAC Calabria 2014-2020 e realizzata con il supporto organizzativo della Fondazione Politeama. Dopo le esibizioni di Amalia Gré, Sergio Caputo e di Luca Filastro e Arabella Rustico, la musica d’autore è stata ancora una volta la grande protagonista della rassegna affidata alla direzione artistica di Antonio Pascuzzo che si concluderà il 30 dicembre con la terza edizione della Nakalaika. “Via delle Indie”, “Sogno biondo”, “Cuore grammatico” e ” Aria di te” sono stati sono alcuni dei grandi successi che la storica band formata da Peppe Servillo, Ferruccio Spinetti, Mimì Ciaramella, Peppe D’Argenzio e Duilio Galioto ha offerto al pubblico, regalando momenti indimenticabili ai tanti affezionati della rassegna. Non sono mancati momenti di commozione per il tributo che la band ha ripetutamente rivolto al ricordo di Fausto Mesolella, chitarra storica del gruppo nonché musicista, compositore e arrangiatore di spicco nel panorama italiano, scomparso nel 2017, lasciandosi alle spalle una carriera ricca di collaborazioni e riconoscimenti. Acclamati dal pubblico, gli Avion Travel hanno regalato un bis, eseguendo “Dormi e sogna” e “Storia d’Amore” all’interno di un Auditorium Casalinuovo in clima di festa.

Il cartellone della rassegna natalizia del Comune di Catanzaro, prosegue con un doppio appuntamento che si terrà in Villa Margherita: questa sera alle 22, si terrà il concerto dei Patagarri, “il primo quintetto Jazz («swing e swag») di X Factor”. “Nati per disturbare la quiete pubblica delle strade, brillare nei club e regalare musica, solo a patto di rubare il vostro cuore”, i Patagarri muovono i primi passi come artisti di strada prima di approdare sul grande palco dello show targato Sky. La band è formata da Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monico (trombone e percussioni), che hanno tra i 20 e i 31 anni, arrivano tutti da Milano e dintorni e sono tutti studenti, tranne Giovanni che è insegnante. La band prende ispirazione dai suoni di New Orleans e da artisti italiani come Paolo Conte e internazionali come Django Reinhard e Ray Charles, e trasforma grandi classici della musica italiana in un elettrico, “vorticoso e danzereccio” gipsy jazz mescolato con un briciolo di rap. Mentre domani, sabato 28 dicembre è in programma l’esibizione di Coca Puma. Classe 1998, romana, Coca Puma è il moniker di Costanza Puma, eclettica artista di formazione nu-jazz che si muove in un orizzonte ibrido e atipico, fra dream pop, nu-soul, elettronica, ambient e post-rock. Eterea e magnetica, usa voce e texture delle sue produzioni per costruire un mondo tutto suo. Interiore e individuale, prima di tutto. Poi generazionale e, infine, umano. L’evento, con inizio alle ore 22, è organizzato in collaborazione con Factory+.

