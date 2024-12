Catanzaro, il rammarico dei tifosi per la vittoria sfumata nel derby. Ma Caserta pensa già alla Salernitana

calcio serie b

CATANZARO Il giorno dopo il derby contro il Cosenza, in casa Catanzaro si respira un clima di rammarico per una vittoria che è sfuggita all’ultimo minuto, al 106′, quando ormai il tempo supplementare sembrava aver condannato ogni speranza. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca, ma che offre anche spunti di riflessione per la squadra giallorossa. Un pareggio, quello del “Marulla”, non accolto di buon grado dalla tifoseria giallorossa che al ritorno della squadra in città ha manifestato tutta la sua delusione a Iemmello e compagni, evidenziando come il Cosenza, in inferiorità numerica per 80 minuti, ha messo sotto le Aquile.

A fine partita, anche il tecnico Fabio Caserta non ha nascosto il suo dispiacere. Il pareggio, seppur ottenuto contro una squadra di pari rango, è stato percepito come un’opportunità mancata. «Non mi è piaciuta la gestione dopo il gol», ha affermato Caserta, facendo riferimento alla fase successiva al vantaggio ottenuto dalla sua squadra. «Questa squadra ha qualità, ma qualcosa non ha funzionato», ha proseguito, sottolineando che, pur riconoscendo i meriti degli avversari, la prestazione dei suoi ragazzi non è stata all’altezza delle aspettative. Non solo il risultato finale ha lasciato un po’ di delusione, ma anche la prestazione in campo ha evidenziato alcuni aspetti da rivedere.

Un tema centrale per il tecnico è stata la gestione della gara dopo il gol del vantaggio. Un altro punto toccato da Caserta è stato l’impiego di alcuni giocatori. In particolare, il mister ha spiegato che Luca Pompetti, a causa di un problema fisico, non è stato schierato dall’inizio, mentre sulla prestazione di Pietro Iemmello ha commentato: «Ci sta che non sia sempre proficuo in termini di gol o assist, oggi non è stato il solito». Al contrario, il mister ha riservato parole di elogio per Pittarello. Un altro aspetto del derby che non è passato inosservato è la mancanza della tifoseria, una costante dei derby che si gioca senza il supporto del pubblico. Caserta ha parlato chiaramente: «Senza tifoseria non è derby, è una sconfitta per tutta la Calabria». In campo, le emozioni non sono mancate. Caserta ha raccontato di come l’ingresso in campo per il derby sia stato diverso rispetto ad altre gare: «Non è stata una partita come le altre, anche nella fase di preparazione: quando sono entrato in campo c’è stata emozione». Un’ulteriore conferma dell’importanza emotiva di questo incontro, che va oltre il risultato finale. Un altro episodio che ha suscitato discussione è stato l’arbitraggio. L’espulsione di Caporale del Cosenz a ha scatenato il dibattito: «Il fallo c’è tutto, non so se sia stato valutato da ultimo uomo». Caserta ha lasciato aperta la porta a possibili dubbi sulla decisione arbitrale, ma ha invitato a non soffermarsi troppo sugli episodi controversi. Con questo pareggio, il Catanzaro si mantiene ai margini della zona playoff, con 24 punti, in coabitazione con il Modena. Ora, però, è il momento di guardare avanti, con l’obiettivo di recuperare terreno e rimanere in corsa per un posto nei playoff. Il pensiero di Caserta è già proiettato alla prossima sfida contro la Salernitana, una partita che potrebbe rappresentare l’occasione giusta per risollevare il morale e tornare a vincere.

