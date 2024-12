Futsal Cosenza, chi brinda a fine anno: No.Do.S.D., Armazem, Conflenti e San Giorgio

calcio a 5

COSENZA Tra brindisi, regali e bollicine evapora anche l’ultima gara delle leghe di Futsal Us Acli-iMARCOs. In Corporate si consolida il vantaggio della capolista No.Do.S. che viaggia a punteggio pieno (a quota 15) grazie al successo contro Bunx per 2-0 (Chierchia e Lucarelli). In grande spolvero Ntt Data, che ha battuto 7-2 la quotata new entry Barci Engineering (3 Principe; Falace, Gallo, Capalbo e autogol; doppietta Iantorno). Gol a grappoli tra Sim Ingegneria e Retroscenza Barbieri, vinta dagli ingegneri per 9-6 (2 Vilardo, 2 Toto, 2 Fabiano, Romano, Megna ed Esposito; 3 Leone, Maione, Pandolfi e Kridene). Grande prova di Omnia È che ha superato per 11-7 una Disintegra indomita (6 Tufa, Novellis 3, Cerasuolo e Vecchié; 3 Florio, 3 Luci e Petrungaro). La palma di gara più combattuta della giornata va ad Hypro-Green&Green termina 3-2 (Cerchiaro, Abduelrhaman e Cardenas; Morelli e Carpenito).

Classifica: No.Do.S.D. 15; Ntt Futsal Club 12; Barci Engineering, Bunx, Omnia È, Hypro srl 9, Disintegra Fc e Sim Ingegneria 6; Retroscena Barbieri e Green&Green 0.

Classifica marcatori: Tufa 18 (Omnia È), Lucarelli (No.Do.S.) e Iantorno (Barci Engineering) 13.

In Premier League Armazem chiude l’anno con l’ennesimo successo stagionale. Ne ha fatto le spese Oratorio San Nicola, battuta per 11-5 (5 Cortese, 3 Francesco Nardi, 2 Fera e Antonio Nardi; 2 Diodato, Iorio, Forte e De Luca). Vittoria esterna di misura per la Roglianese che supera a domicilio la Soccer San Pietro grazie a una rete di Falbo. Don Marano lotta e ha la meglio contro Real Cannuzze, battuta 9-5 (5 Massimilla, 2 Parrilla, Tedesco e Minervini; 2 Tosto, Mazzuca, Santo Viola e Andrea Viola). Calabria Young-Giovanile-Bianchi è stato un match spettacolare, chiuso sul punteggio di 5-5 (3 Cosentino, Scornaienchi e D’Ambrosio; 2 Marasco, 2 Piccoli e Bianco). Vittoria a tavolino, infine, per Esaro United contro Spezzano C5.

Classifica: Armazem 24; Roglianese 18, Esaro United* e Soccer San Pietro 15; Don Marano, Real Cannuzze e Spezzano C5 12; San Luca 9, Giovanile Bianchi e Calabria Young 7; Oratorio San Nicola 0. *Una partita in più.

Classifica capocannonieri: Massimilla (Don Marano) 24, Cortese (Armazem) 21, Marasco (Spezzano C5) e Francesco Nardi (Armazem) 15.

Due vittorie esterne che valgono la vetta per le battistrada della prima parte del campionato di Championship. Il Conflenti ha espugnato il campo del Lattarico C5 (Donato e De Luca; 2 Gagliardi e Cicco), mentre San Giorgio si è imposto sul campo del Futsal Capitano con grande personalità: 6-2 (Guzzo e Greco; 2 Scavello, Pizzarello, Esposito, Cavallo e Bruno). Mongrassano ha rifilato un poker nel 4-2 finale sul campo dell’Esaro United Next Gen (Bosco, Massaro, De Biase, Bianco; Diaz e Siciliano). Sconfitta interna per l’ex capolista Polisportiva Casali del Manco, battuta 8-6 dall’Effecì Cutura (4 Bruno, 3 Trotta e Bruno; 3 Rota, Fiorita, Salatino e Pisani). Grande successo di Casali del Manco in trasferta contro Nuova Celico, ko per 8-5 (4 Mastroianni e 4 Cavallaro; 2 Tosti, Sagno, Romeo e Casole). Rinviato il match tra Accademia e Castiglione.

Classifica: Asd Conflenti e San Giorgio Futsal 19; Polisportiva Casali del Manco 18; Sporting Casali del Manco e Mongrassano 17; Fc Cutura 15; Castiglione Cosentino Futsal 9, Accademia C5 7; Lattarico C5 6, Esaro United Next Gen 4, Futsal Capitano 3; Nuova Celico 2. *Una partita in meno.

Classifica capocannonieri: Bruno (Fc Cutura C5) 21, Gagliardi (Conflenti) 20, Puia (Castiglione Cosentino) 18.