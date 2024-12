Guglielmo d’Acri e il suo Presepe Vivente – FOTO E VIDEO

l’evento

Un’edizione, l’ottava, caratterizzata da un sensibile aumento di visitatori e dalla configurazione di un vero e proprio percorso che, diversamente da tanti altri simili iniziative “incastonate” nei centri urbani, si è sviluppato in un contesto esclusivamente ambientale.









A Guglielmo d’Acri, piccola frazione del popoloso centro della Presila Greca, il Presepe Vivente anche nel 2024 si è confermato come un evento di qualità, dove visibile è lo sforzo compiuto dall’associazione culturale Il Faro-Pietro Fusaro e dai tanti cittadini che, per due giorni, svestono i panni della quotidianità e si calano in una parte, affiancati dall’associazione teatrale T.A.M.M..

In scena una rappresentazione sacra ma anche il tentativo di rianimare il piccolo borgo, di costruire un evento di richiamo, di fornire l’occasione del ritorno ai tanti che da questo luogo, come dalle altre aree interne calabresi, vanno via.

Il servizio: