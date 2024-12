L’Asp di Cosenza: «Intrapresa azione legale per tutelare la dignità della nostra istituzione»

il caso

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza:

«L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza comunica che il Direttore Generale, Antonio Graziano, ha formalmente presentato querela per diffamazione nei confronti di due testate giornalistiche che, nei giorni scorsi, hanno pubblicato articoli contenenti informazioni false e gravemente lesive dell’immagine e della reputazione dell’Asp e del suo Direttore Generale. In particolare, – si legge in una nota – le pubblicazioni in questione hanno riportato notizie errate e non supportate da alcuna verifica dei fatti, generando un danno significativo non solo alla figura del Direttore Generale, ma anche alla credibilità e alla trasparenza dell’intera struttura sanitaria regionale». «Non possiamo permettere che informazioni non veritiere e tendenziose siano diffuse senza alcun controllo, mettendo a repentaglio la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni sanitarie. Questa azione legale è stata intrapresa per tutelare la mia persona, il lavoro dei dipendenti dell’ASP e la dignità della nostra istituzione», ha dichiarato il Direttore Generale Antonio Graziano.

«L’ASP di Cosenza ribadisce il proprio impegno per la massima trasparenza e correttezza nella gestione delle attività istituzionali e invita tutti gli organi di informazione a verificare accuratamente le proprie fonti prima di pubblicare notizie che possano avere ripercussioni gravi sull’opinione pubblica. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza si riserva inoltre di intraprendere ulteriori azioni legali qualora si dovessero riscontrare ulteriori violazioni della verità e della deontologia giornalistica».

