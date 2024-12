Un 2024 di nuove sfide e successi per la “Mediterranea”, Zimbalatti: «Un ateneo in continua crescita»

l’intervista del corriere della calabria

LAMEZIA TERME «Il 2024 è stato un anno molto importante per la nostra università e per tutto il sistema universitario calabrese, che si dimostra di essere in buona salute e sempre ricco di iniziative a favore degli studenti». E’ un bilancio estremamente positivo quello del rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria Giuseppe Zimbalatti rispetto all’anno appena trascorso e ai risultati conseguiti dall’ateneo reggino, tracciato ai microfoni del Corriere della Calabria per la rubrica “10 minuti”, in onda su L’altro Corriere Tv (canale 75). «Per quanto riguarda la nostra università – aggiunge Zimbalatti – il 2024 è stato un anno che ci ha visti coinvolti in tantissime iniziative e attività, molte delle quali sono state avviate proprio nel corso dell’anno». Tra i successi dell’anno che volge al termine c’è l’attivazione di due nuovi corsi di laurea: Scienze motorie e Ingegneria meccanica: «Sono due corsi che hanno riscosso un grande successo, partecipazione e coinvolgimento del territorio. Si sono rivelati molto importanti perché hanno totalizzato un alto numero di immatricolati», spiega il rettore.

Numeri in crescita

La Mediterranea, dal punto di vista dimensionale, è classificata come piccola università: «Classifiche importanti redatte dal Censis ci danno al primo posto nel Diritto allo studio e al secondo posto nelle Strutture dedicate agli studenti. Siamo una piccola università, ma nella botte piccola c’è il vino buono», afferma Zimbalatti, aggiungendo: «Crediamo che il percorso che stiamo facendo sia un percorso di qualità importante». I numeri relativi agli studenti inoltre risultano in costante crescita: «Abbiamo avuto una grande crescita e un grande incremento nel numero di immatricolati. Siamo su percentuali molto significative, superiori al 16% su un percorso di crescita degli ultimi tre anni che ci vede molto presenti sul territorio che, non dimentichiamo, è caratterizzato oltre che dall’inverno demografico che caratterizza tutta la nazione, da fenomeni di dispersione scolastica ed emigrazione, molto più accentuati che nel resto del Paese».

Una vasta offerta formativa

E l’ateneo reggino offre ai propri studenti una formazione in linea con le peculiarità di una regione ricca dal punto di vista ambientale: «Siamo l’unica università calabrese che offre un panorama formativo in tutti i campi dell’agricoltura, dalle scienze agrarie alle trasformazioni alimentari, e non ultimo per importanza Scienze forestali ed ambientali». «La nostra – aggiunge Zimbalatti – è una regione ricchissima e grandissima dal punto di vista della biodiversità: in Calabria si trova dalla coltivazione basica del grano alle coltivazioni erbacee, ai boschi di alto fusto secolari, alle foreste di incantevole e incomparabile bellezza oltre che di straordinaria importanza dal punto di vista paesaggistico ed ambientale».

Dalla “cittadella” al campus

Un ateneo in continua crescita anche dal punto di vista strutturale: «Fortunatamente i numeri della nostra università stanno crescendo e con essi sta crescendo anche l’esigenza di spazi e di creare dei luoghi identitari di aggregazione dove far vivere e star meglio i nostri studenti. Da qui – spiega Zimbalatti – l’idea di un campus universitario che va oltre il concetto di cittadella universitaria, che da noi caratterizza la conformazione funzionale ed orografica del nostro ateneo. Abbiamo intenzione, anche con l’aiuto del supporto da parte del governo nazionale e ottenuto dall’onorevole Cannizzaro, di incrementare la quantità, ma soprattutto la qualità dei servizi residenziali, aggregativi e formativi dei nostri studenti, esaltando il concetto di campus. In un percorso di sviluppo ci piacerebbe creare anche un un campus che vada a completare l’assetto funzionale e logistico del nostro ateneo». (redazione@corrierecal.it)

