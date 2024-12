Ragazze morte nell’incidente di San Pietro a Maida, eseguita l’autopsia

il dramma

LAMEZIA TERME È stata eseguita ieri l’autopsia sui corpi delle due giovani Maria Sonetto di 17 anni di San Pietro a Maida e Anna Pileggi di 18 anni di Curinga, morte nel terribile incidente stradale avvenuto nella notte tra il 23 e il 24 dicembre. La Procura di Lamezia Terme aveva affidato l’incarico ai medici legali dell’AOU “Dulbecco”. Dall’esame, infatti, potrebbero emergere elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Ad indagare sono i carabinieri di Girifalco, che puntano a chiarire anzitutto chi era alla guida dell’auto al momento dell’incidente, elemento questo ancora non chiarito. Al vaglio degli inquirenti anche le immagini di alcune telecamere di sorveglianza presenti lungo la strada percorsa dalla Mercedes. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto percorreva una strada in discesa e giunta in prossimità di una curva a destra, è andata diritta finendo prima in una strada sterrata e poi in un terreno colpendo alcuni alberi. Dopo l’urto, i tre ragazzi sono riusciti a scendere mentre le due giovani sono rimaste bloccate nell’auto che ha subito preso fuoco.

Intanto funerali di Anna e Maria saranno celebrato domani, domenica 29 dicembre, alle ore 10.30 al Palazzetto dello sport di San Pietro a Maida. (redazione@corrierecal.it)

