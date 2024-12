«Accusare la Giunta comunale di Catanzaro di improvvisazione è mera propaganda»

botta e risposta

CATANZARO «Le recenti affermazioni del consigliere di minoranza e consigliere regionale di Forza Italia, Antonello Talerico, affidate a una nota stampa, non possono restare prive di replica, poiché rischiano di alimentare una narrazione distorta e faziosa. Accusare questa amministrazione di essere composta da “improvvisati” è un atto di mera propaganda che ignora la realtà e soprattutto le responsabilità di chi, come lo stesso Talerico, è stato fino a pochi mesi fa protagonista, con un ruolo determinante, proprio del settore sul quale oggi si permette di pontificare temerariamente». Così Irene Colosimo, assessore all’ambiente e alla transizione ecologica al Comune di Catanzaro. Secondo Colosimo «è opportuno riportare alla memoria evidentemente selettiva del consigliere di Forza Italia, che nello scorso mese di luglio, sotto la guida dell’assessore Arcuri, indicato e sostenuto fino all’ultimo dallo stesso Talerico, si è reso necessario annullare in autotutela il bando rifiuti precedentemente pubblicato. Questo atto ha generato un’ondata di polemiche mediatiche e tensioni sindacali, aggravando una situazione già complessa. Dall’annullamento del bando, tuttavia, non sono stati intrapresi i necessari passi per riprendere il lavoro. In meno di tre mesi, abbiamo colmato il ritardo accumulato nei precedenti sei, avviando una pianificazione seria e concreta per la risoluzione della problematica. Talerico parla inoltre di una “proroga” inesistente, riferendosi alla delibera del 24 dicembre. È necessario chiarire che si trattava di un semplice “impegno di spesa”, stimato nella determina dirigenziale su un periodo temporale più lungo, e non di una proroga del servizio. L’errore è stato prontamente evidenziato ed affrontato, nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e buona amministrazione. Un aspetto che – aggiunge Colosimo – Talerico omette completamente è l’attuale contesto regionale. Questo assessorato sta lavorando alla preparazione del bando di gara sin dal suo insediamento, ma si trova a operare in un quadro fortemente influenzato dalle scelte dell’ente regionale competente, ARRICAL. Secondo il cronoprogramma originariamente condiviso, ARRICAL avrebbe dovuto pubblicare il bando per l’individuazione del Gestore Unico dei rifiuti entro dicembre 2024. Tuttavia, con una successiva nota ufficiale, è stato comunicato che tale procedura non sarà completata prima di 18-24 mesi. Questo ritardo, indipendente dalla nostra volontà, ha complicato ulteriormente il contesto operativo. Le difficoltà attuali sono il risultato di una gestione passata, in cui Talerico e il suo assessore Arcuri hanno avuto un ruolo diretto e decisivo. Questa amministrazione, al contrario, sta affrontando con serietà una situazione complessa, ereditata in condizioni critiche, e aggravata dalla mancata operatività dell’ente regionale ARRICAL, istituito proprio per garantire la centralizzazione della gestione rifiuti. Restiamo concentrati sul nostro obiettivo: risolvere le criticità ereditate e garantire soluzioni efficaci e durature nel pieno interesse della comunità. Non ci faremo distrarre da sterili polemiche o tentativi di delegittimazione politica, convinti che i cittadini meritino risposte concrete e un’amministrazione trasparente e responsabile. Questa è la nostra priorità, e continueremo a perseguirla con determinazione e senso del dovere».

