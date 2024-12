Cosenza piange Luigi Maria Greco, pioniere della virologia e presidente dell’ordine provinciale dei medici

il lutto

COSENZA Si è spento ieri sera nella sua casa di piazza Scura a Cosenza, stroncato da un aneurisma, Luigi Maria Greco, primario emerito dell’ospedale della Annunziata, dove ha avviato e costruito il laboratorio di virologia dirigendone per molti anni anche il laboratorio di analisi. Per diversi anni è stato presidente dell’ordine provinciale dei medici. Molto stimato e conosciuto in città ma non solo, Greco lascia la moglie Ermanna e i figli Francesca, Roberta e Giuseppe

Il cordoglio

«La scomparsa di Luigi Maria Greco mi rattrista e commuove fortemente. E’ stato un uomo di straordinaria cultura, un grande medico, affermato ed apprezzato, che lascia traccia del suo operato illuminato nel campo della virologia. La Calabria e Cosenza perdono un professionista di altissimo valore». E’ quanto afferma il sindaco di Cosenza, Franz Caruso, appena appresa la triste notizia della scomparsa del dott. Luigi Maria Greco. «Sempre dalla parte dei suoi pazienti ed a servizio della medicina – prosegue Franz Caruso – la lunga e stimata carriera di Luigi Maria Greco è stata costellata da tanti sacrifici, ma soprattutto da tanti successi. Primario emerito dell’Annunziata, ha indissolubilmente legato il suo nome al laboratorio di virologia, che ha fondato. Da Presidente dell’ordine provinciale dei medici ha incoraggiato e promosso numerose iniziative volte a favorire il progresso della professione, che ha portato avanti con autentica passione. Lo ricorderemo sempre con affetto ed infinita riconoscenza. In questo momento di straordinario dolore abbraccio la moglie, la cara amica Ermanna – conclude Franz Caruso – i figli, i nipoti e tutti i suoi cari a cui esprimo, a nome dell’amministrazione comunale tutta e dell’intera città, sentimenti di profondo e sentito cordoglio».

