Iemmello non perdona e il Catanzaro batte in casa la Salernitana

SERIE B

Salernitana pasticciona ed arruffona, il Catanzaro non perdona gli errori dei campani e vince 1-0 con un guizzo del solito Iemmello. Nel primo tempo Sepe ferma Pittarello (28′) poi si ripete (35′) sul bomber giallorosso. Al 43′ pt Perenzoni prima concede poi revoca, grazie al var, un rigore al Catanzaro per un presunto tocco di mani di Hrustic. Nella ripresa al 12′ tacco di Pontisso per Iemmello che entra in area e calcia: giallorossi avanti. Pittarello sfiora il raddoppio (Fiorillo manda sul palo al 14′), poi due opportunità per le Salernitana con Stojanovic (16′) e Amatucci (19′). Pittarello segna con una mano (39′) poi, in pieno recupero (49′) Simy colpisce due volte di testa, Pigliacelli è miracoloso, mentre Antonini salva sulla linea di porta. Nell’ultima azione Hrustic sigla il pareggio ma l’arbitro ravvisa un fallo a centro area ed annulla. La panchina di Colantuono è a forte rischio.

Il tabellino

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli 6.5; Cassandro 6.5, Antonini 6.5, Scognamillo 6; Compagnon 6 (13′ st Brignola 6), Pompetti 6, Petriccione 6, Pontisso 6.5 (26′ st Pagano 6), Situm 5.5; Iemmello 6.5 (27′ st Biasci 5.5), Pittarello 6.5. In panchina: Dini, Borrelli, Piras, Turicchia, Ceresoli, Brighenti, Maiolo, La Mantia, Seck. Allenatore: Caserta 6.5. SALERNITANA (3-4-3): Sepe 6.5 (1′ st Fiorillo 6.5); Ruggeri 5.5 (1′ st Stojanovic 5.5), Ferrari 6, Jaroszynski 5.5; Gentile 5.5, Amatucci 5.5 (37′ st Wlodarczyk sv), Reine-Adelaide 6 (32′ st Soriano sv), Njoh 5.5; Hrustic 6, Simy 5, Tongya 5 (27′ st Torregrossa 5.5). In panchina: Corriere, Velthuis, Dalmonte, Maggiore, Braaf, Fusco, Kallon. Allenatore: Colantuono 5.5. ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 4.5. RETI: 12′ st Iemmello. NOTE: pomeriggio fresco. Spettatori: 10.684, di cui 750 ospiti. Ammoniti: Pittarello, Petriccione, Ruggeri, Stojanovic, Jaroszynski. Angoli: 4-5. Recupero: 1′; 7′.