Il Cosenza spreca e il Sassuolo lo castiga: finisce 2 a 1

serie b

Il Sassuolo con una rimonta nei 5′ finali evita il secondo ko di fila, mantenendo la vetta solitaria. A farne le spese è un ottimo Cosenza, che rimane però ultimo in classifica. Dopo un paio di ottime occasioni nel primo tempo (decisivo Moldovan su Ciervo e due volte bravo Micai su Berardi e Laurienté), nella ripresa la sblocca la squadra di Alvini con la deviazione di Venturi sul tiro di Charlys che spiazza Moldovan. Nel finale Laurientè pesca in area Moro che in girata batte Micai, poi al 90′ palla verticale di Berardi per Lipani che stoppa e batte ancora Micai col destro. Termina 2-1.

Il tabellino:

SASSUOLO (4-2-3-1): Moldovan 6; Toljan 6, Muharemovic 6, Odenthal 5.5, Doig 5.5 (13′ st Pieragnolo 6.5); Ghion 6 (25′ st Lipani 7), Boloca 6; Berardi 6 (47′ st Iannoni sv), Thorstvedt 5.5, Laurientè 6 (47′ st Antiste sv); F. Russo 5.5 (13′ st Moro 7). In panchina: Satalino, Paz, Lovato, Miranda, Obiang, Caligara, D’Andrea. Allenatore: Grosso 6.5. COSENZA (3-4-2-1): Micai 6.5; Sgarbi 5.5, Venturi 6.5, Dalle Mura 5.5; Cimino 6 (42′ st D’Orazio sv), Charlys 6 (42′ st Mauri sv), Kourfalidis 6, Ciervo 6.5 (18′ st Ricciardi 5.5); Florenzi 6.5 (33′ st Rizzo Pinna 6), Kouan 6; Strizzolo 5.5 (18′ st Zilli 5.5). In panchina: Baldi, Vettorel, Martino, Hristov, Fumagalli, Ricci Allenatore: Alvini 6. ARBITRO: Santoro di Messina 6. RETI: 15′ st Venturi, 41′ st Moro, 45′ st Lipani. NOTE: giornata di sole, terreno perfetto. Spettatori: 6.690. Angoli: 7-0. Recupero: 0′; 5′.