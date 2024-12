L’oroscopo di Joe Biden

il contributo

Cari amici di tutto il pianeta, come certamente sapete, quel cornuto e cerebralmente malato del criminale Donald Trump, il prossimo 20 gennaio mi sostituirà ufficialmente come Presidente degli Stati Uniti d’America, carica che io ricopro da qualche anno, anche se al momento non ricordo precisamente quanti. Comunque, per operare un benaugurante saluto generale, ho pensato di elaborare un oroscopo universale che non dimentichi nessuno, nella certezza di ritrovarci tutti idealmente riabbracciati nella mia futura e vittoriosa rielezione. Con affetto. Joe Biden

Ariete (21 marzo – 20 Aprile) Gli ariete sono solitamente avventurosi e amano le nuove esperienze. Per esempio i soldati ucraini di questo segno sono indecisi se farsi sbriciolare da un missile nordcoreano o farsi trapassare il torace da un proiettile perforante russo. Gli ariete sono economi e parsimoniosi, prendendo esempio dai cinesi. Infatti questi ultimi giustiziano i condannati a morte per risparmiare sui diritti umani. In amore, per alcuni questo sarà un anni decisivo, per altri invece no. Per quanto riguarda l’aspetto finanziario, i morti di fame, per quanto numerosi, saranno meno dei morti palestinesi.

Toro (21 Aprile – 20 Maggio) Il toro è un segno caratterizzato da stabilità e affidabilità e molto spesso prende me come esempio di limpidezza comportamentale e mentale. In amore, anche le cozze avranno possibilità di successo, soprattutto se incontreranno uno chef e si saranno profumate con l’aglio e il prezzemolo. Il lavoro e il denaro non riserveranno sorprese: se sono mancati nel ’24, mancheranno anche nel ’25.

Gemelli (21 Maggio – 21 Giugno) La principale caratteristica dei gemelli è la sensibilità. Per esempio, Evariste Ndayishimiye, Presidente del Burundi, il Paese più povero del mondo, nato nel giugno 1968, rivolge per mio tramite, il seguente sensibile e accorato appello ai suoi indigenti connazionali: “Per piacere, prima di morire di fame, prendete almeno un aperitivo!”. Poco da dire sull’amore: quello che c’è, nel Burundi si mangia per mancanza d’altro. Denaro. Nel Paese gira una sola banconota, peraltro falsa.

Cancro (22 Giugno – 22 Luglio) I nati sotto il segno del Cancro si dimostrano amici leali e partner fedeli, e sebbene quella zoccola di Kamala Harris sia nata il 20 ottobre del 1964, per quanto mi riguarda ne ha tutte le caratteristiche. In amore, dominerà il maschilismo e la parola d’ordine sarà: “solo gnocca”. Finanziariamente, per ciò che concerne la salute della principale categoria lavorativa favorita dagli astri, il motto è “fumate, fumate, fumate”: l’uso di nicotina fa bene ai tabaccai.

Leone (23 Luglio – 23 Agosto) Il Leone più celebre, nato nell’ agosto ‘61 ad Honolulu nelle Hawai, è senz’altro Barak Obama. Lo ricordo come un uomo accorto e molto previdente. Se, per esempio, doveva passare una notte fuori casa si portava dietro una ventiquattrore. Se invece doveva restare fuori una settimana, allora se ne portava sette. In amore, per entrare nella storia dei grandi Presidenti, tradì più volte la moglie Michelle con la seguente motivazione: “Perché John Kennedy e Bill Clinton sì e io no?”. Comunque, per tutti i lavoratori autonomi del pianeta nati sotto il segno del Leone, l’anno finanziari si presenta favorevolissimo, in quanto per influsso di Giove sarà assolutamente privo di accertamenti fiscali.

Vergine (24 Agosto – 22 Settembre) I nati sotto questo segno sono celebri per la loro ferrea razionalità, infatti sono capaci di convincervi che gli uomini affermati sono tutto il contrario degli uomini an-negati. Oppure che il girotondo si chiama così, perché girare in quadrato è più difficile. In amore alcuni addizioneranno conquiste su conquiste, mentre per ciò che concerne il denaro, altri finiranno in prigione per sottrazioni indebite.

Bilancia (23 Settembre – 22 Ottobre) Come tutti i cultori della materia sanno, i Bilancia amano l’armonia e cercano di evitare i conflitti. Non a caso sotto questo segno sono nati Vladimir Putin, il 7 ottobre ’52, e Benjamin Netanyahu, il 21 ottobre ‘49. Ora i casi sono due: o la Corte Penale Internazionale sbaglia a definirli “criminali di guerra”, oppure gli astrologi (non io) dicono tutti una marea di cazzate. In amore il successo sarà certo come gli altri centinaia di eccidi ad opera di squilibrati che avverranno ancora in USA nel 2025. Mentre per ciò che concerne il denaro, nel nuovo anno gli unici ad arricchirsi davvero saranno i fabbricanti d’armi.

Scorpione (23 Ottobre – 21 Novembre) Gli scorpione sono per loro natura curiosi ed amanti dei viaggi. Proprio per questo i musulmani di questo segno emigrano in massa negli Stati Uniti, perché, essendogli vietato di mangiare il bacon, possono scegliere fra oltre quattrocento tipi diversi di formaggio con cui farsi un panino. In amore, sia gli uomini che le donne, sono assolutamente fedeli ai loro numerosi partner. Nel nuovo anno le entrate saranno molto maggiori delle uscite. Ma questo vale solo se fate gli usurai.

Sagittario (22 Novembre – 21 Dicembre) Nello scrivere del sagittario, non posso esimermi dal fare gli auguri al Generalissimo Francisco Franco, nato il 3 dicembre 1892 a Ferrol in Spagna. Auguri, Francisco: resti sempre un esempio di verace anticomunismo e strenuo difensore delle libertà democratiche! A proposito: il “Caudillo” è ancora vivo? Consiglio in amore: fidanzatevi con qualunque essere vivente vi capiti, ma non con un rettile. Quelli non provano sentimenti. Nel ’25 per i sagittario denaro in abbondanza. Soprattutto se fate i calciatori.

Capricorno (22 Dicembre – 20 Gennaio) Una delle principali caratteristiche di questo segno è la sfrenata ambizione. E, se non fosse dei gemelli anziché del capricorno, vi direi che l’esempio tipico è quel bastardo ed avanzo di galera di Donald Trump. L’anno nuovo porterà decisive variazioni in ambito sentimentale, Se nel ’24 eravate innamorate di un uomo, nel’25 quest’uomo, col cazzo che sarà più innamorato di voi. Per alcune donne in gravidanza vi saranno grandi entrate in ambito finanziario. Soprattutto quando queste, anziché un figlio, partoriranno un bancomat.

Acquario (21 Gennaio – 19 Febbraio) Una delle caratteristiche di questo segno è quello di possedere un intelletto brillante, non a caso da piccolo Vladimir Zelenski, nato il 25 gennaio 1978, era convinto che il morbillo colpisse sparando pallini rossi. Fortunatamente da grande si è riscattato, infatti ora è consapevole che il morbillo non spara più pallini rossi agli ucraini, perché tutte le munizioni servono sul campo di battaglia nel conflitto con la Russsia. Un’altra sua caratteristica, una volta eletto presidente, era quella di rendere il suo Paese massimamente sicuro. Infatti nella classifica dei prodotti presenti nel sottosuolo di gran parte dell’ Ucraina, al secondo posto si classificano le patate. Invece al primo si collocano le mine. Amore: purtroppo non ha tempo per questo, ma per essere fatto cornuto dalla moglie, sì .Denaro: con tutti i miliardi che è riuscito a spillare agli USA e all’UE, Elon Musk al confronto è solo un mendicante.

Pesci (20 Febbraio – 20 Marzo) Alcuni nati sotto questo segno hanno un forte credulità e una grande ingenuità, infatti non è difficile fargli credere che gli elefanti hanno paura dei topi, perché li considerano mostri con una proboscide sul sedere, oppure che Il cioccolato è stato importato in Europa nel XVI secolo da un Paese del Nuovo Mondo chiamato Lindt. In ambito finanziario, al contrario, altri pesci sono molto avveduti. Non a caso Gianni Agnelli, nato il 12 marzo e a suo tempo presidente della Fiat, gli attivi miliardari li ascriveva nei profitti della sua azienda, mentre i miliardi di passivo, beneficiavano di sistematici sostegni da parte dello Stato Italiano.