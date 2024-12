San Pietro a Maida, dolore e commozione per l’ultimo saluto a Maria e Anna – FOTO e VIDEO

il lutto

SAN PIETRO A MAIDA A San Pietro a Maida è la domenica del dolore e della commozione in occasione dell’ultimo saluto a Maria e Anna, le due ragazze morte nell’incidente di San Pietro a Maida nella notte tra il 23 e il 24 dicembre, dove sono rimasti feriti altri tre giovani, tra i quali un minorenne. I funerali sono stati celebrati questa mattina al Palazzetto dello sport di San Pietro a Maida: tutta la comunità si è stretta attorno alle famiglie di Maria Sonetto, 17enne di San Pietro a Maida, e Anna Pileggi, 18enne di Curinga.

La messa è stata celebrata dal vescovo di Lamezia Terme, monsignor Serafino Parisi nel palazzetto dello sport di San Pietro a Maida alla presenza di centinaia di persone molte delle quali arrivate anche da Curinga, l’altro comune dove era residente la 17enne Sonetto.





Sul fronte delle indagini, intanto, si attendono gli esiti dell’autopsia eseguita sui corpi delle due giovani: la Procura di Lamezia Terme (che ha aperto un fascicolo per omicidio stradale) ha affidato l’incarico ai medici legali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “Dulbecco” e dall’esame potrebbero emergere elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Ad indagare sono i carabinieri di Girifalco, che puntano a chiarire anzitutto chi era alla guida dell’auto, che ha preso fuoco dopo l’uscita di strada. Secondo le poche indiscrezioni che trapelano, pare che i militari stiano stringendo il cerchio per capire chi fosse alla guida della Marcedes che è uscita fuori strada schiantandosi all’alba della vigilia di Natale contro alcuni alberi delle campagne lametine. Due dei tre ragazzi sarebbero indagati, uno dei quali guidava il mezzo. I cinque ragazzi a bordo erano usciti da una festa e stavano recandosi in direzione Lamezia, gli inquirenti stanno incrociando anche immagini di videosorveglianza lungo il tragitto.

