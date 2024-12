«Fuori dalla realtà le dichiarazioni su una mia ritorsione contro un consigliere comunale»

la polemica

CROTONE «Le dichiarazioni del consigliere regionale Talerico su una presunta “ritorsione” da parte del sottoscritto nei confronti di un consigliere comunale, sono fuori dalla realtà. Probabilmente si riferisce al consigliere comunale Iginio Pingitore, il quale il 17 novembre u.s. in un post pubblicato sulla sua pagina facebook ha titolato: “morsi continui di un latratore seriale” per riferirsi al sindaco di Crotone. Questa non è critica politica ma probabilmente si tratta di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Se davvero ci fosse stata ritorsione da parte dei suoi superiori, il consigliere comunale Pingitore avrebbe dovuto denunciarla nelle sedi opportune. Piuttosto la “ritorsione politica” sarebbe ravvisabile nel comportamento del consigliere Pingitore, strategia piuttosto maldestra per provare a evitare la denuncia/querela che presenterò nei suoi confronti per le frasi offensive indirizzate al sottoscritto. Al consigliere Talerico, invece, domando se qualificherebbe come esercizio di “critica politica” l’espressione “latratore seriale” quella rivolta a un politico per definirlo». Lo afferma in una nota il sindaco di Crotone Vincenzo Voce.